楊丞琳未修音唱〈帶我走〉大翻車！比賽成績墊底遭酸 本人回應了
歌手楊丞琳近來參戰中國歌唱綜藝《歌手2024》，該節目以現場直播，並且全程不修音為名．考驗歌手真實演唱功力，本來是想洗刷假唱冤屈，沒想到她卻因為似因為太過緊張，不僅忘詞，高音也發揮失常，在網路上掀起熱議，對此，楊丞琳也親自回應：「我知道今天的表現跟我平時的程度差很遠」。
記者吳昕蓓／綜合報導
楊丞琳在節目中選唱自己的經典歌曲〈帶我走〉，進行重新編曲，想展現自己的高音，沒想到卻疑似因為太緊繃，高音發揮失常，被網友形容是大型翻車現場，排名更是墊底，在倒數第2名，楊丞琳事後受訪時，被問到接下來想要有哪些突破，她也直言要先思考要如何把緊張感丟掉，希望自己能發揮出和演唱會一樣的狀態。
楊丞琳透露，目前她在台上感覺到的更多是緊張，希望自己能越來越享受音樂，她因為表現失常，因此登上微博熱搜，她也表示：「我覺得無論選曲或編曲，我會尊重節目的專業建議，我也知道，今天的表現跟我平時的程度真的差很遠，但是也很盡力在這麼緊張的情況之下，去發揮到自己能發揮的狀態」。
楊丞琳直言，她覺得這次演出是有遺憾的，但直播的美就是有遺憾，表現好的人會覺得只有一次機會，也有人覺得還有很多地方都可以做得更好，但就是沒機會了，期許自己下次舞台能讓自己不遺憾。
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