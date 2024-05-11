2024母親節快樂！節日起源、康乃馨花語秒懂　選錯鮮花顏色超尷尬

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母親節源於古希臘。 當時古希臘人向希臘眾神之母赫拉（Cybele，宙斯、波塞冬、哈德斯、得墨忒耳、赫拉和赫斯提亞的母親，故稱眾神之母）致敬。後來這一傳統傳入英國，但意義已經改變，教會將這天訂為紀念聖母瑪利亞的節日。
🟡母親節日期、送康乃馨含義
美國母親節成為法定節日，是居住在美國費城的安娜·賈維斯，選在自己母親的忌日（5月的第二個星期天），舉辦紀念並慶祝母親的活動，當時正值一次世界大戰，安娜目睹許多陣亡將士的母親、妻子孤苦無依，感到相當悲傷。她不僅想要紀念母親，還希望世人正視母親對家庭和每個人的貢獻，在她的努力下，1913年美國國會通過每年5月的第二個星期天為母親節的議案。
安娜在這一天配戴康乃馨向母親致敬，讓康乃馨被盛譽為「母親之花」，同時，她也選擇了白色康乃馨代表自己對亡母敬重、思念之意。文化沿用至今，但如果母親尚未離世，應選擇紅色康乃馨，反之才是白色。
🟡康乃馨花語大不同
紅色花朵：花語有母愛、熱烈的愛、祝福健康之意。祝福媽媽健康長壽。
純白色：純潔的愛、尊敬、想念。白色康乃馨多素給已故的親人表達思念之意。
粉紅色：花語有母愛、年輕、亮麗。祝賀媽媽青春永駐。
紫色：花語有率性、神秘、典雅。代表媽媽高貴、優雅的氣質。
黃色：感恩、長久的情誼、拒絕。雖然黃色的花通常帶有拒絕、婉謝的意思，但送給母親時主要是表達感激之情。
🟡康乃馨花價漲，購買人潮不減反增
根據農業部農糧署表示往年康乃馨生產量約2300萬到2400萬打，5月的康乃馨花卉是去年11月時扦插生產，但受到氣候影響，導致康乃馨發根情況欠佳，導致整體產量減少約2成，因此影響到售價上漲。據台北批發市場數據，康乃馨今年每把要價126.5元，對比去年，康乃馨每把平均批發價為每把65元，母親節檔期為每把85元，價格大漲逾40元。
今年花店康乃韾單束售價在25元至50元區間，7-11、全家、家樂福等通路售價在99元起至149元不等。雖然康乃馨花價上漲，不過家樂福表示，今年賣場康乃馨單束售價與去年相同，由於賣場屬於小量的販售，據點不多，進貨量穩定，銷量則與去年持平；7-11超商販售空運進口康乃馨，業者表示今年門市康乃馨銷量相較去年同期成長1至2成，預估母親節當天與前一日將達到銷售高峰。