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范瑋琪甩黑人性騷風波！沉寂4年登中國音樂節　全面復出時間曝光

▲范瑋琪甩失言、黑人性騷風波，沉寂4年後準備全面復出，預計將前往中國音樂節參加拼盤演出。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）
▲范瑋琪甩失言、黑人性騷風波，沉寂4年後準備全面復出，預計將前往中國音樂節參加拼盤演出。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）

記者張一笙／綜合報導

「范范」范瑋琪2020年疫情期間在臉書上因失言導致形象重創，原定去年要全面復出舉辦演唱會，未料在演唱會前夕發生老公「黑人」陳建州與「大牙」周宜霈、郭源元的性騷擾事件，因此取消演唱會。近日，有粉絲發現范瑋琪將出席6月1日及15日在江蘇南通、紹興的2場音樂節拼盤演出，正在為全面復出做準備。

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▲范瑋琪將於下個月前往中國江蘇的音樂節與胡夏、李健等歌手同台。（圖／翻攝自微博）
▲范瑋琪將於下個月前往中國江蘇的音樂節與胡夏、李健等歌手同台。（圖／翻攝自微博）
范瑋琪在歷經「失言風波」及黑人性騷擾事件後，4年沒有推出新作品，期間還接連痛失父母、奶奶等至親，如今是范瑋琪睽違多年再次重新登上舞台，讓不少她的歌迷十分期待。

▲范瑋琪赴日散心，憔悴模樣曝光。（圖／翻攝范瑋琪IG）
▲范瑋琪4年間接連痛失父母、奶奶等至親。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）
范瑋琪將於6月1日及15日在中國江蘇參加2場音樂節的拼盤演出，其中在江蘇南通的演出，將與李健、胡夏等知名歌手以及民謠團體「房東的貓」同場演唱，讓不少她的中國粉絲十分期待，紛紛在社群平台上詢問音樂節要怎麼參加、票要在哪裡買。

▲范瑋琪超衰！只心疼阿本善良患腦瘤　祈禱文被刷整排「大牙加油」（圖／翻攝范瑋琪臉書、大牙臉書）
▲不少中國歌迷希望范瑋琪能參加剛開播的中國歌唱綜藝節目《歌手2024》。（圖／翻攝范瑋琪臉書）
甚至有中國歌迷表示，希望剛開播的中國歌唱綜藝《歌手2024》可以找范瑋琪上節目，也有粉絲敲碗希望她能先舉辦個人演唱會，不過對於接下來的動向，范瑋琪的經紀人暫無任何回應。

▲范瑋琪4月初的時候在臉書預告將有新作品要推出，但被台灣粉絲們刷了一排：「大牙加油。」（圖／翻攝自范瑋琪臉書）
▲范瑋琪4月初的時候在臉書預告將有新作品要推出，但被台灣粉絲們刷了一排：「大牙加油。」（圖／翻攝自范瑋琪臉書）
事實上，范瑋琪曾於4月時透露自己已經進錄音室，預告將推出新作品，不過有部分台灣粉絲們似乎不太買單，在她臉書上留言：「大牙加油！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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