范瑋琪甩黑人性騷風波！沉寂4年登中國音樂節 全面復出時間曝光
「范范」范瑋琪2020年疫情期間在臉書上因失言導致形象重創，原定去年要全面復出舉辦演唱會，未料在演唱會前夕發生老公「黑人」陳建州與「大牙」周宜霈、郭源元的性騷擾事件，因此取消演唱會。近日，有粉絲發現范瑋琪將出席6月1日及15日在江蘇南通、紹興的2場音樂節拼盤演出，正在為全面復出做準備。
記者張一笙／綜合報導
范瑋琪在歷經「失言風波」及黑人性騷擾事件後，4年沒有推出新作品，期間還接連痛失父母、奶奶等至親，如今是范瑋琪睽違多年再次重新登上舞台，讓不少她的歌迷十分期待。
范瑋琪將於6月1日及15日在中國江蘇參加2場音樂節的拼盤演出，其中在江蘇南通的演出，將與李健、胡夏等知名歌手以及民謠團體「房東的貓」同場演唱，讓不少她的中國粉絲十分期待，紛紛在社群平台上詢問音樂節要怎麼參加、票要在哪裡買。
甚至有中國歌迷表示，希望剛開播的中國歌唱綜藝《歌手2024》可以找范瑋琪上節目，也有粉絲敲碗希望她能先舉辦個人演唱會，不過對於接下來的動向，范瑋琪的經紀人暫無任何回應。
事實上，范瑋琪曾於4月時透露自己已經進錄音室，預告將推出新作品，不過有部分台灣粉絲們似乎不太買單，在她臉書上留言：「大牙加油！」
※【NOWnews 今日新聞
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