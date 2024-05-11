一起來認識新朋友　中市單身聯誼千萬別錯過

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吳世瑋指出，第二階段聯誼將推出6場興趣主題場次及2場地方特色場次，其中今年創新推出的理財規劃主題，特別聘請保富國際股份有限公司總經理游翰霖擔任講座，透過精心設計的互動現金流桌遊體驗，讓參與者在互動的同時了解彼此的金錢、價值觀；而一日劇組體驗，則邀請執導多部知名八點檔戲劇導演楊志堅，與參加者共同拍攝愛情小短劇，讓大家在合作拍攝的過程中自然拉近距離。
此外，歌手體驗主題，更邀請當紅Youtuber油條兄弟擔任主持人，以「我的主題曲」心理測驗開場，安排歌唱遊戲單元「百萬大歌星」、「我想和你唱」等團隊競賽橋段，讓參與者盡情發揮歌喉的同時也能有熱絡的互動。
吳世瑋提到，地方特色場次將安排前往全台最靈驗月老廟之一的東區樂成宮，參拜月老祈賜良緣；還有邀請曾任職於台中亞緻飯店的專業調酒師Alice，設計人人都能入門的初心者調酒課程，帶領民眾來一場仲夏的微醺體驗，多樣主題及結合在地特色的聯誼活動，期待能順利為單身民眾牽線，創造交往的契機。
民政局表示，「2024幸福方城市~4Ni」單身民眾聯誼活動第二階段於5月15日上午8時起開放網路報名，每人酌收報名費1000元，歡迎設籍台中市或於台中市就學、就業的單身民眾，選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加。此外，第一階段5月18日、5月26日、6月15日及6月16日活動場次，尚有少數女性名額，有興趣的名眾千萬不要錯過。
民政局說明，延續第一階段報名成功好康，民眾揪伴報名成功，還可獲贈揪伴禮(針管香氛噴霧或化妝包擇一)；各場次還有呼應活動主題的專屬參加禮及報名早鳥限定禮；另，每場次還會抽出2名幸運民眾，將可獲得專業造型師個人形象講堂，且每場次還提供專屬配對禮，鼓勵民眾勇於表達交往意願，順利配對。報名詳情請至活動專屬網站或臉書粉絲專頁「2024幸福方城市~4Ni」查詢。