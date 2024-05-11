直擊／hololive Meet「台北見面會」今登場！齁粉大集結人潮曝光
日本 VTuber 公司 hololive production 於今（11）日舉辦「台北見面會」，台北流行音樂中心現場湧入數千名齁粉，排隊人潮相當驚人，而現場也有今天登台演出的成員立牌及「LED 聲光宣傳車」也到現場助陣，NOWnews記者帶您在現場直擊盛況。
記者潘毅／綜合報導
「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」於今（11）日在北流登場，售票可以說是幾乎秒殺，一樓VIP特區1v1見面會更是採取「線上登記抽選」，只有幸運兒能夠獲得與偶像對談的機會，但同時官方也在演出注意事項中，特別註記「禁止求婚」，讓許多粉絲笑喊「戒指白買了。」
本次見面會參與的 hololive production 旗下 VTuber 包含：來自 hololive English 的 Gawr Gura、IRyS、Hakos Baelz、Fuwawa Abyssgard 與 Mococo Abyssgard，以及來自 hololive Indonesia 的 Hakos Baelz、IRyS、Kobo Kanaeru，六位 VTuber 現身北流，並以本次粉絲見面會以「卡拉 OK」作為主題。
今（11）日活動於晚間6點正式開始，但在下午4點多時，北流現場就已經湧入大量人潮，準備排隊入場，現場還有登台演出的成員立牌及「LED 聲光宣傳車」，更有許多粉絲盛裝打扮成喜愛的VTuber，帶著應援物等等，現場能完全感受齁粉滿滿熱情。