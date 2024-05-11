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來自太空的禮物！全球多地極光大爆發　網路掀起極光打卡熱潮

▲受到20年來最強的「地球磁暴」影響，許多過去觀測不到極光的地區，民眾卻驚喜發現如今在自家庭院抬頭望就能看見壯麗極光。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到20年來最強的「地球磁暴」影響，許多過去觀測不到極光的地區，民眾卻驚喜發現如今在自家庭院抬頭望就能看見壯麗極光。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

受到20年來最強的「地球磁暴」影響，許多過去觀測不到極光的地區，民眾卻驚喜發現如今在自家庭院抬頭望就能看見壯麗極光，磁緯45度的地區包括英國、歐洲、美國以及澳洲等地，都有機會看見極光，許多國外網友在社群網路上分享手機拍攝的極光美照，直呼「就像去了一個不同的星球！」

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綜合媒體報導，英國通常只有在蘇格蘭較北地區才能看見極光，但昨晚幾乎英國各地民眾都能目擊極光；在美國，阿拉巴馬州和加州北部都有民眾看到極光；在歐洲，德國、捷克、斯洛伐克、瑞士、丹麥等地也都上演絢爛極光秀；中國的黑龍江與新疆部分地區也出現壯麗極光。

▲受到20年來最強的「地球磁暴」影響，許多過去觀測不到極光的地區，民眾卻驚喜發現如今在自家庭院抬頭望就能看見壯麗極光。（圖／翻攝自X）
▲受到20年來最強的「地球磁暴」影響，許多過去觀測不到極光的地區，民眾卻驚喜發現如今在自家庭院抬頭望就能看見壯麗極光。（圖／翻攝自X）
觀賞極光一時宛如成為全球共同運動，許多國外網友興奮表示，「我覺得就像正在經歷一次宗教經驗」、「每個人都在欣賞大自然美景，好神奇」、「就像是外星人要來了」、「我在阿拉巴馬，從來沒想過能在自家看到極光」。

▲受到20年來最強的「地球磁暴」影響，許多過去觀測不到極光的地區，民眾卻驚喜發現如今在自家庭院抬頭望就能看見壯麗極光。（圖／翻攝自X）
▲受到20年來最強的「地球磁暴」影響，許多過去觀測不到極光的地區，民眾卻驚喜發現如今在自家庭院抬頭望就能看見壯麗極光。（圖／翻攝自X）
極光的顏色從綠色到粉紅色和焰紅色都有，是由太陽的帶電粒子撞擊地球大氣層中的氣體引起，當太陽釋出地冕物質拋射（Coronal Mass Ejection,CMEs）時，就會出現明顯的極光。

根據中央氣象署表示，本次地磁暴對台灣民眾影響有感包括漁業氣象廣播、衛星電視，受到地磁擾動的期間，會有訊號干擾、中斷的狀況發生，不過其餘生活中經常接觸的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。


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