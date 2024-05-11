新加坡廢「禁貓令」！9月起組屋居民可養貓 須有執照、植入晶片
新加坡545萬人口中，有高達8成人口住在由建屋發展局所興建的「組屋」（又稱HDB），自1989年起，新加坡國會頒布「禁貓令」，禁止在組屋裡養貓，此後法律未曾修改。直到今年，新加坡的「禁貓令」終於鬆綁，9月1日起，組屋居民可以養貓，每戶家庭最多可養2隻，私人住宅則最多可養3隻，讓貓奴相當開心。
國際中心／綜合報導
新加坡國家發展部兼通訊及新聞部高級政務部長陳杰豪今（11）日出席寵物外出日活動時，宣布從今年9月1日起，組屋居民可以養貓、最多兩隻，私宅最多三隻，飼主必須申請執照，並且幫貓植入晶片。為了讓飼主有足夠的時間適應法規，政府設兩年過渡期至2026年8月31日為止，之後若無照飼養貓就是違法行為。
新加坡政府規定，飼主在申請飼養貓的執照之前，必須確保貓已植入晶片，飼主本人已上網完成免費的寵物飼養課程。如果飼養的貓數量超過額度，只要在過渡期內申請執照，可以保留所有的貓。此外，在過渡期內可免費申請執照，絕育貓的執照終身有效，如果沒有結紮的貓，執照有效期為兩年，之後必須重新申請並且收費。
新加坡政府在去年12月至今年2月進行第二次調查結果顯示，約65％的民眾對組屋可以養2隻貓表示支持，13.5％的民眾希望能養更多隻貓，12％民眾則希望只能要養1隻或不希望允許養貓。
過去新加坡政府認為，貓咪很容易掉毛、會在公共場合大小便、叫聲擾民，因此新加坡組屋一直有項規定「禁貓不禁狗」。新加坡政府並未具體說明，是什麼原因讓政府決定改變政策，很有可能是在2022年的一項官方調查顯示，9成受訪者認為貓是適合飼養的寵物，包括在組屋裡飼養。