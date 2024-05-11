最貴buffet「饗AJoy」將更改一時段 網喊快衝：多吃1小時還省600
去年7月於台北101的86樓開幕的「饗AJoy」，為饗賓餐旅集團旗下最貴自助餐廳品牌，晚餐時段每人價位高達4268元（3880元+10%），而最低平日午餐為3280元+10%。「饗 A Joy」今公告， 6月1日起平日的餐期調整為「午餐」及「晚餐」兩時段，意即原本平日午餐時段有分兩場，現在縮減成僅有一場，且還能從11:30一直悠閒地吃到15:00，網友們開心喊說多賺到了一小時，還比晚餐少600元。
記者葉盛耀/綜合報導
「饗 A Joy」於臉書公告，自6月1日起供餐時段異動：
平日週一至五，分為午餐 11:30－15:00、晚餐 18:00－21:30；週末與例假日，則是午餐一11:30－14:00、午餐二14:45－17:15、晚餐18:00－21:30。餐價部分，平日、假日午餐皆為3280元+10%，平、假日晚餐則是3880元+10％
由此看來，平日午餐將沒有像之前那樣分成兩場了，縮短為一場之後，用餐時間還比原本的多一小時，能從11:30一路吃到15:00，網友們狂喊著，以後要盡量找平日中午去吃，因為可以多賺1小時，3.5小時時間能悠閒地慢慢吃，而且相較晚餐還少了每人600元，同樣能爽爽地享有龍蝦、生蠔、帝王蟹腳、松葉蟹腳、干貝、和牛等高檔料理吃到飽。
其他吃到飽餐廳則有推出折扣優惠，像是台北六福萬怡酒店推出即日起至6月30日，持有DON DON DONKI唐吉訶德南港店的實體發票或消費明細，或者是繳稅單，到人氣Buffet敘日全日餐廳，享有平日午餐第二人半價優惠。
敘日全日餐廳招牌菜包含地中海紅酒燉牛舌、爐烤肋眼牛排，現也推出期間限定主題「泰好味」，菜色包含冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯等。另外，平日午餐也能暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等。