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新垣結衣新造型曝光！「齊瀏海妹妹頭」現身　粉絲驚呼：超可愛

▲新垣結衣久違現身公開場合，頂著減齡的「齊瀏海妹妹頭」造型現身，讓不少粉絲直呼：「新垣結衣超可愛！」（圖／翻攝自《異國日記》官方X）
▲新垣結衣久違現身公開場合，頂著減齡的「齊瀏海妹妹頭」造型現身，讓不少粉絲直呼：「新垣結衣超可愛！」（圖／翻攝自《異國日記》官方X）

記者張一笙／綜合報導

日本「國民老婆」新垣結衣昨（10）日久違現身公開場合，在主演的新電影《異國日記》試映會上，頂著「齊瀏海妹妹頭」的造型現身現場，話題性十足的新造型，馬上引發日本粉絲熱烈討論，不少人紛紛表示：「新垣結衣超可愛！」

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▲新垣結衣的新造型，引發不少粉絲們討論。（圖／翻攝自X）
▲新垣結衣的新造型，引發不少粉絲們討論。（圖／翻攝自X）
新垣結衣日前投入電影《異國日記》演出，昨日出席電影試映會，她頂著「齊瀏海妹妹頭」的新髮型亮相，瞬間減齡的造型加上新垣結衣天生的娃娃臉，讓不少粉絲一時之間認不出來，直呼她十分可愛。

▲新垣結衣（左）主演的《異國日記》將於6月7日在日本電影院上映。（圖／翻攝自《異國日記》官方X）
▲新垣結衣（左）主演的《異國日記》將於6月7日在日本電影院上映。（圖／翻攝自《異國日記》官方X）
新垣結衣主演的《異國日記》改編自同名漫畫作品，她在電影中飾演內向女作家，在姊姊與姊夫因交通意外過世後，獨自收養失去雙親的外甥女，不像大人的內向女作家與不怕生的外甥女2個衝突個性的靈魂，意外開啟了奇妙的同居生活。

▲朴信惠台北見面會。（圖／／D-SHOW）
▲上月來台的「韓劇女王」朴信惠短短的瀏海搭配一頭長捲髮，減齡效果十分成功。（圖／D-SHOW提供）
不少女星都十分注重自己的外表，靠瀏海達到瞬間減齡的女星除了新垣結衣以外，就連上個月來台灣的「韓劇女王」朴信惠也是靠這招，短短的瀏海搭配一頭長捲髮及花洋裝，讓粉絲們完全看不出朴信惠已經是34歲的「一寶媽」。

▲新垣結衣（左）與飾演她外甥女的早瀬憩（右）一同出席電影試映會。（圖／翻攝自《異國日記》官方X）
▲新垣結衣（左）與飾演她外甥女的早瀬憩（右）一同出席電影試映會。（圖／翻攝自《異國日記》官方X）
事實上，新垣結衣日前才遭瘋傳與老公星野源分居，後又被爆新垣結衣疑似懷孕，未料經查證後，消息都是空穴來風。近日，新垣結衣與老公星野源搬到新家，是眾多名人喜歡入住的高級大廈，據悉每月租金超過150萬日圓（約台幣32萬元），優點是隱密性極高。

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