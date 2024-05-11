《老公怎麼還不去死》圖書館爆紅！全台千人排隊借閱 人妻曝心得
日本作家小林美希2022年出版的書籍《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》，近期突然成為北中南各間圖書館的熱門預約書，全台有超過1000人正在等待借閱，吸睛的書名以及暢銷程度立刻引起廣大專注，不少人妻看了笑喊「借到的時候老公都不知道輪迴幾回了！」
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「人生教練 智傑」3日發文，指出台南市共有17區圖書館都採購了《老公怎麼還不去死》這本書，截至5月2日為止，已經有191個人預約，讓他直呼「可見書名取得好，真的很有效果，另外也可以看得出，有多少已婚婦女的希望。」
不只如此，「國立陽明交通大學圖書館」臉書粉專也在9日發文，提到《老公怎麼還不去死》為近期婚姻關係熱門圖書，並曬出各館預約人數。可見雙北市立圖書館共有612人預約；桃園市立圖書館共有160人預約；台中市立圖書館共有317人預約；台南市立圖書館共有391人預約；高雄市立圖書館則有274人預約。
對此，不少網友忍不住笑喊「這本銷量第一名欸，可見有多少老公讓人妻生氣氣」、「原來有這麼人神共憤的產物」、「這書名讓人好害怕，身為老公的人應該必讀」。也有看過書本的網友曝光心得「各位請看到書名不要太激動，其實內容是淡淡的哀傷⋯本人實際使用後覺得放在床頭櫃會較有震懾效果」、「當初也是被這本書書名吸引，結果看完後覺得還好，書本會不會大賣，書名佔很重要一部分」。