天氣預報／母親節越晚雨越猛！北台灣有較大雨勢 下週低溫探16度
明天母親節（12日）受到鋒面接近影響，全台變天轉雨，午後由北往南開始下雨，越晚雨勢越大，一路到週一清晨雨勢最強，中部以北、宜蘭留意較大雨勢，下週一、下週二東北季風增強，北部、東北部轉涼降溫，低溫剩下攝氏18度至20度，局部空廓地區低溫下探攝氏16度至17度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員葉致均表示，明天鋒面逐漸靠近，各地變天轉雨，上半天天氣仍穩定，中午過後鋒面逐漸靠近，降雨由北往南下，午後山區雨勢會比較大，鋒面降雨最猛烈的時間點在明天入夜起到下週一清晨，其中中部以北、宜蘭留意較大雨勢發生。下週一白天鋒面逐漸遠離，各地仍有降雨機會，不過雨勢漸緩。
下週二、下週三是為來一週環境水氣最少的時機，僅東半部有局部短暫陣雨，午後山區留意雷陣雨。不過下週四後水氣再增，東半部有局部短陣雨，北部零星雨勢，山區有午後雷陣雨。
溫度方面，明日白天各地高溫可達攝氏30度至34度，中午之後高溫下降，鋒面通過後東北季風增強影響，下週一、下週二北台灣轉涼，北部、東北部高溫剩下攝氏25度至27度，低溫約攝氏18度至20度，局部低溫攝氏16度至17度，其他地區低溫攝氏21度至23度；下週三起溫度回升，東半部高溫攝氏27度至28度，其他地區有攝氏28度至攝氏31度。