越來越多日本商家對外國客額外收費！神奈川知事表態反對：太短視
隨著外國觀光客訪日重回高峰，加上日圓貶值，許多日本店家針對外國遊客收取更高的費用，也就是所謂的「遊客價格」，且部分地方政府也在研擬加徵旅遊稅，並稱此舉是為了應對「觀光公害」。不過，針對遊客的差別定價也引發爭議，神奈川縣知事黑岩祐治就十分反對，認為外國遊客訪日就是客人，對他們多收費用就好比他們因為來日本而遭受懲罰。
記者倪浩軒/綜合報導
根據日媒《SoraNews24》報導，以東京澀谷一家上個月新開張的餐廳為例，該餐廳直接明訂會根據日本當地人或外國遊客收取不同費用，而這種所謂「遊客價格」已經成為日本餐飲業的熱門話題。當然，餐廳會將其包裝成提供給日本當地人折扣，而不會說是針對外國遊客收取較高費用，但是本質上是相同的。
對於這種趨勢，神奈川縣知事黑岩祐治在上周登上富士電視台的《The Prime》新聞節目時，表示自己「強烈反對這種做法」。黑岩祐治認為，日本過去一直對外界說「請來日本觀光」，如今外國觀光客來了，他們理應被當成日本的客人，但現在卻對他們說「嘿，我們想從你們那裡多拿一些額外的現金」，就好像外國遊客因為來日本而被迫繳交罰款一樣。
大阪市前市長、律師橋下徹則在節目上反駁，認為向外國客收取更高的價格是為當地發展提供支持的一種方式，因為外國客也會使用到日本當地民眾繳稅興建的種種基礎設施。
不過黑岩祐治也馬上指出，日本民眾在進行國內旅遊時，並不會因為使用了外地的基礎設施而要多付額外費用，且外國觀光客的消費行為也都會以消費稅的形式回饋給日本政府，並非對地方發展沒有貢獻。黑岩祐治認為，向觀光客差別收費的行為是「短視」的，最終會讓外國客覺得自己不受歡迎。