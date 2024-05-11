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五月天假唱結果出爐！中國官方時隔5月還清白：未發現被舉報行為

▲五月天過去爆出假唱風波，經過5個月的調查，上海市文旅局終於還給他們清白。（圖／相信音樂提供）
▲五月天過去爆出假唱風波，經過5個月的調查，上海市文旅局終於還給他們清白。（圖／相信音樂提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

五月天近來如火如荼在北京展開巡演，5月18日至6月1日舉辦10場演唱會，過去的假唱風波再度引發熱議，經過5個月的調查，上海市文旅局也回覆：「2023年11月上海五月天演唱會舉辦期間，上海市文旅局執法總隊經安排執法人員對該唱會現場監管，經核查未發現您舉報所涉及的違法行為。」

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▲五月天在成團日當天與五迷一起度過。（圖／相信音樂提供）
▲五月天去年（2023）底遭指控假唱，如今調查結果出爐，終於還給他們清白。（圖／相信音樂提供）
五月天去年（2023）底遭指控假唱，當時相信音樂發布聲明否認，更表示：「除了真唱，沒有其他感動你的方式」，上海市文旅局執法總隊更因此展開調查，粉絲們都相當關心調查結果，據陸媒《揚子晚報》報導，五月天的假唱結果終於出爐。

▲五月天在演唱會上狂開18禁笑話，逗樂全場粉絲。（圖／相信音樂提供）
▲上海市文旅局執法總隊對五月天假唱展開調查，時隔5個月結果出爐。（圖／相信音樂提供）
報導指出，工作人員表示：「202311月上海五月天演唱會舉辦期間，上海市文旅局執法總隊經安排執法人員對該演唱會現場監管，經核查未發現您舉報所涉及的違法行為。」好消息在微博上瘋傳，不少粉絲激動直呼，「都給我出來道歉，五月天是清白的」、「五月天從未假唱，成軍25年清白」、「看明白了嗎？五月天是清白的」。

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