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BIGBANG大聲逗台灣歌迷開心「嗯嗯叫」全場想歪　他笑：不要亂想

▲BIGBANG成員大聲相隔8年再來台舉辦演唱會，與好久不見的V.I.P玩樂。（圖／記者陳明中攝）
▲BIGBANG成員大聲相隔8年再來台舉辦演唱會，與好久不見的V.I.P玩樂。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓天團BIGBANG陸續因為T.O.P.退團、勝利經歷性醜聞與坐牢，成員僅剩G-Dragon（權志龍）、太陽、大聲等3人，雖然短期內不可能合體，但成員陸續展開個人活動，大聲今（11）日相隔8年隻身來台會V.I.P（粉絲名），晚間6點在TICC開唱，吸引近3000位歌迷購票支持。他為了逗樂粉絲，場上各種搞怪表情、聲音都有，十分搞笑。

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▲BIGBANG成員大聲2024台北演唱會。（圖／記者陳明中攝）
▲大聲除了表演也跟粉絲互動，同時祝歌迷生日快樂。（圖／記者陳明中攝）
大聲以《Flow》開場，表演完《Try Smiling》、《BABY DON'T CRY》後，先是深深鞠躬，再用力以中文打招呼：「大家好！我是大聲！台北！我想你們了！」他很開心粉絲今晚把場地坐滿，「希望大家跟我一樣，一起共創美好的回憶」。

BIGBANG最後一次來台為2016年的「MADE V.I.P Tour」高雄巨蛋演唱會，大聲回憶當時表示：「上一場演出是BIGBANG的演唱會，大家這段時間過得好嗎？我看到大家的臉跟身體依舊很健康，所以我心情很好！」

大聲不改搞笑本性，說完話等待翻譯老師翻譯時，會同步做出豐富表情與肢體動作，他說：「昨天我到台北彩排結束後，想說要吃什麼，問了工作人，他們推薦我火鍋跟小籠包，我最後選擇火鍋，我吃了之後覺得好吃，雖然韓國也有火鍋，但等級是不同的，然後今天早上我想吃小籠包，主辦有幫我準備，所以我肚子現在變成小籠包了！我好羨慕你們，可以時時刻刻吃到火鍋、小籠包！」

活動除了唱歌，大聲事前也收集歌迷的明信片，他現場一一抽出讀信，有今天生日的歌迷幸運被抽到，她信上表示很喜歡《花路》，「對我來說是很重要的歌，在求學時期很重要的存在」，粉絲期許自己與大聲都能走「花路」，大聲特別為他獻唱《生日快樂》並表示：「祝妳未來的日子幸福美滿，我們一起走花路吧！」

大聲場上很愛發出奇怪聲音，他一直「恩～恩～恩～」，全場不時被他逗笑，大聲就說：「你們不要有奇怪的想法喔！」他再度抽明信片，粉絲表示喜歡《Stupid Liar》，大聲就問全場是否都會唱？他要求大家合唱，豈料只有少數人回答，大聲作勢生氣：「你們都是Stupid Liar！」但他也回憶跟BIGBANG表演此曲時，全場總是會一起高唱副歌歌詞「Stupid Liar Liar Liar」，這段互動令他十分難忘。

▲BIGBANG成員大聲2024台北演唱會。（圖／記者陳明中攝）
▲大聲場上相當搞笑，3000多位歌迷被逗得哈哈笑。（圖／記者陳明中攝）
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