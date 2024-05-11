梓梓比基尼好兇猛！圍觀群眾太熱情中斷錄影 KID見105cm長腿嗨翻
《綜藝玩很大》憲哥、小隊長KID、坤達與《炸裂吧！女孩》成員吳心緹、梓梓、畇二、宋宋、林芷芸、張雅涵先前來到有東方夏威夷之稱的越南峴港，一字排開的來賓號稱本季最香。眾女神穿著越南傳統服飾「奧黛」到巴拿山法國村感受歐洲風情」，女神們高顏值成為當地最美的風景，遊客目不轉睛，因觀看人潮太多一度中斷錄影。
記者吳昕蓓／綜合報導
憲哥在開場時霸氣宣布難得帶大家來越南渡假之旅，今天的賽制贏得隊伍可以獲得獎金。女神們一開始就面臨難題，必須準備30秒才藝表演來贏得兩隊隊長青睞，入選成為隊員，每個人使出渾身解數、舞力全開展現致命女人香，讓KID開心歡呼說這次都是美女。
在才藝表演之後，兩位小隊長隨即上演搶人大戰，聽到來女來賓有105公分的長腿，KID更是發狂大叫：「我受不了！」表達強烈展現搶隊員的決心，更頻頻誇讚：「這幾位都沒有雷的！我全都要。」進行分組之後由黑隊坤達帶領吳心緹、梓梓、畇二對抗黃隊KID、宋宋、林芷芸、張雅涵。
在進行「氣球不落地」關卡時，隊長KID表現失常，結果最雷的竟然是自己。黑隊坤達也因為打錯題目，接受絲襪懲罰，隊長雙雙失常，只能把戰鬥力放在女孩們的身上，6位女神換上比基尼原本打算美美的玩峴港，但仍逃不過吃地鱉蟲、戴闊嘴器，在面對遊戲懲罰，紛紛嚇得花容失色。
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