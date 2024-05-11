中職／富邦投手群夠悍！陳仕朋主投7局狂飆6K 悍將3：0完封兄弟
富邦悍將今（11）日在主場和中信兄弟進行系列賽第2戰，先發陳仕朋主投7局無失分，並飆出6次三振，合力曾峻岳、富藍戈完美封鎖兄弟打線。並在王正棠、申皓瑋等人安打串連下，以3：0完封勝兄弟，這也是富邦投手群本季第6次接力投出完封，而陳仕朋則收下本季第3勝。
記者林之越/綜合報導
首局雙方打線都沒有分數進帳，2局下富邦申皓瑋率先敲出安打上壘，雖然高國麟、戴培峰接連遭到艾士特三振，不過董子恩適時敲出右外野安打，幫助富邦1：0領先兄弟。
艾士特失分後，在3、4、5局投出完美的九上九下，兄弟打線雖然有零星從陳仕朋手中打出安打，但也都沒能攻下分數。6局下富邦打線串連起安打攻勢，從第二棒的李宗賢到第五棒的申皓瑋，共4人接力敲出安打，將李宗賢送回本壘，後續戴培峰再敲出帶有1分打點的高飛犧牲打，富邦3：0兄弟。
富邦在8局上派出曾峻岳後援，兄弟一度攻佔上得點圈，可惜陳俊秀遭到三球三振，錯過得分機會。富藍戈在9局上登板關門，被曾頌恩、詹子賢接連敲出安打，最後成功解決岳東華、高宇杰，讓富邦以3：0收下勝利。
富邦先發陳仕朋主投7局，只被敲4支安打無失分，且飆出6次三振，奪下本季第3場勝投，並獲選單場MVP。打線部分，王正棠、申皓瑋都有2安表現，也適時幫助陳仕朋拿下勝利。
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