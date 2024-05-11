「臺灣時尚週」6月台中登場 今按鈕啟動宣告拉開序幕

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啟動儀式由吳建宗主席、執行總監李卓燊、以及理事王雅美共同按鈕，為臺灣時尚週拉開序幕。隨著啟動儀式的進行，現場氣氛達到最高潮。與會嘉賓紛紛表示，對即將到來的時尚週充滿期待，相信這將是一場充滿創意和魅力的時尚盛宴，將為時尚愛好者帶來精彩紛呈的時尚體驗。
啟動儀式後，隨即展開「臺灣時尚週模特大面試」，吸引了來自全台逾百名模特新秀參與，他們帶著對時尚的熱愛和對夢想的追求，共同為觀眾呈現一場精彩絕倫的視覺盛宴。執行總監李卓燊表示，這場大面試將錄取50名，參加時臺灣時尚週系列發布活動。
李卓燊指出，模特大面試是臺灣時尚週重要環節之一，旨在選拔具有潛力和魅力的模特，為時尚週增添更多活力和亮點，更為模特們提供一個展現自我才華和魅力、實現夢想的舞台。面試現場，模特們通過走秀、擺拍等方式，向評委和觀眾展示自己的專業能力和個人魅力。
臺灣時尚週組委會對本次模特大面試圓滿落幕，表示高度贊賞。李卓燊表示，作為亞洲重要經濟體和時尚中心，臺灣一直以其獨特的時尚氛圍和創意設計吸引全球目光。此次模特大面試的舉辦，主要在提供模特展示才華的舞台。雖然其中有不少模特沒有經過專業訓練，但潛力無限，之後會針對他們進行各項專業訓練，培訓並提升他們的專業水平，期盼他們能夠在未來時尚界發光發熱，為時尚產業注入新血。
為期3天的臺灣時尚周，結合文化、藝術與時尚潮流，更有五光十色的燈光秀，以首日開幕大秀為例，是邀請臺灣知名舞團擔綱展演，為此，他們特別重新編舞，目前正緊鑼密鼓排練中，要以最璀璨風華展現。首日還有臺灣新銳模特專長發佈。第二天有臺灣、澳門與中國專業設計師發佈會。第三天接續設計師專長發佈及晚上的閉幕大秀，與開幕式一樣，閉幕會中也有精彩舞蹈展演，讓臺灣時尚周呈現出藝術與舞蹈交流盛宴。