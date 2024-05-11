中市家樂福攜手社會局 捐贈愛心蛋糕助弱勢歡度佳節

家樂福為幫助弱勢家庭歡慶母親佳節，與臺中市政府社會局聯手捐贈175顆母親節蛋糕給14個社福機構，包括瑪利亞學園、伊甸基金會等。小小蛋糕蘊含大大愛心，盼能帶給弱勢家庭溫暖，讓親子感受來自各界的祝福與支持。家樂福表示，透過募集與捐贈替弱勢家庭製造生活儀式感，落實「每個人都值得最好的」的企業理念。
記者金武鳯/台中報導
家樂福多年來透過向民眾募集母親節蛋做公益，今年台中共有西屯店、文心店、青海店、中清店、德安店、大墩店、太平店、豐原店、沙鹿店等九家門市參與，總計募集到175顆蛋糕，透過臺中市政府社會局媒合，提供給安置輔導弱勢學童的社福機構，包括瑪利亞學園、張秀菊基金會、伊甸基金會、傳愛協會、基督教協會，以及各兒少之家等，總共幫助近200名親子。
家樂福表示，當大家分工合作，將蛋糕一一送到小朋友手中，小朋友眼睛發亮地欣喜無法掩藏。他們不但誠心道謝，還稱讚蛋糕做得漂亮精緻，看起來就很好吃。家樂福強調，看到小朋友衷心喜悅，讓他們感受到做這件事十分有意義，將會持續辦理下去，讓關懷弱勢從一個簡單的結帳動作做起，延續社會大眾對弱勢的體貼與愛心。
受贈單位之一的台灣基督教社會關懷協會，主要業務是成立家庭課輔班，透過鄰近各國中、國小的轉介，多年來已照顧超過6萬人次弱勢家庭孩子，舉凡單親、重大變故、家長服監等情況的家庭。協會表示，孩子們收到家樂福與來自各界的祝福，感受到愛與關懷，有助於健康快樂成長。
臺中市社會局表示，為了協助遭遇困難的民眾，臺中市成立公益慈善平台，統籌分配、管理物資捐贈。感謝各界善心和家樂福號召，給弱勢家庭的孩子和媽媽們一個溫馨的母親節。