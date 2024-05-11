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hololive Meet嗨翻！鯊皇再臨台北　Kobo全中文唱「母親節神曲」

▲最近與台灣相當有緣分的 Gawr Gura，今天再度壓軸登場。（圖／記者潘毅攝）
▲最近與台灣相當有緣分的 Gawr Gura，今天再度壓軸登場。（圖／記者潘毅攝）

記者潘毅／綜合報導

日本 VTuber 公司「COVER Corp.  的 hololive production」於今（11）日舉辦「台北見面會」，台北流行音樂中心有上千名hololive聚集朝聖，今（11）日活動內容可以說是驚喜滿滿，其中ID組的Kobo Kanaeru更是狂唱中文歌，更包含苦練一個月的母親節神曲，最近跟台灣很有緣的鯊皇Gura則分享了在台北吃的各種美食。

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▲FuwaMoco雙子一上台就為這場見面會帶來滿滿的元氣，Fuwawa更大玩諧音梗，說自己「不是吉娃娃！」（圖／記者潘毅攝）
▲FuwaMoco雙子一上台就為這場見面會帶來滿滿的元氣，Fuwawa更大玩諧音梗，說自己「不是吉娃娃！」（圖／記者潘毅攝）


第一組偶像：地獄犬雙子Fuwawa Abyssgard ＆ Mococo Abyssgard

FuwaMoco雙子一上台就為這場見面會帶來滿滿的元氣，Fuwawa更大玩諧音梗，說自己「不是吉娃娃！」逗笑現場所有粉絲，隨後兩人唱了一連串動漫神曲，並在會中宣布出道週年的目標是頻道百萬訂閱，希望各路粉絲多多支持！

▲「哥哥姊姊，可波來了！」Kobo一開場就用流利的中文向台北粉絲問好。（圖／記者潘毅攝）
▲「哥哥姊姊，可波來了！」Kobo一開場就用流利的中文向台北粉絲問好。（圖／記者潘毅攝）
第二組偶像：可愛的雨薩滿Kobo Kanaeru

「哥哥姊姊，可波來了！」Kobo一開場就用流利的中文向台北粉絲問好，並狂唱中文歌包含原創曲《Oh!Asmara《》的中文版、周興哲《你好不好》，以及特地為明天母親節苦練一個月的周杰倫《聽媽媽的話》。

▲安可曲目中，Kobo十分靈動跳著科目三。（圖／記者潘毅攝）
▲安可曲目中，Kobo十分靈動跳著科目三。（圖／記者潘毅攝）
Kobo今天身穿和服，並自稱今天是公主可波，她還在中途挑選了一位女粉絲進行互動，最後安可曲還大跳「科目三」，各種用心又親民的各種舉動，讓她再次大量圈粉。

第三組偶像：夫妻組合IRyS＆Hakos Baelz

第三組「BaeRyS」組合上台後，Baelz就展現了中文能力，對IRyS大喊「我們結婚！老婆」，瞬間閃瞎現場所有粉絲，並合唱了《千本櫻》、《ahoy 我ら宝鐘海賊団》等曲目，Baelz還唱了中文歌「學貓叫」，唱完後還苦笑表示：「我感覺背叛了老鼠。」（Baelz角色設定為老鼠）

▲「BaeRyS」夫妻組合在見面會中不斷放閃。（圖／記者潘毅攝）
▲「BaeRyS」夫妻組合在見面會中不斷放閃。（圖／記者潘毅攝）
壓軸偶像：鯊皇Gura

最近與台灣相當有緣分的 Gawr Gura，在三月中旬才因為壽司郎、悠遊卡聯名等活動飛來台灣，這次演唱會中她也分享了當時吃的各種美食，如小籠包、珍珠奶茶等，甚至連許多外國人害怕的「臭豆腐」她都很愛吃！

而Gura今天的演唱風格就像在卡拉OK中，一邊唱邊想，時不時能聽見她點擊滑鼠找配樂的聲音，過程不斷逗樂粉絲。

▲飆速鯊魚你看過嗎？（圖／記者潘毅攝）
▲飆速鯊魚你看過嗎？（圖／記者潘毅攝）
本次由「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」LifeDeCo 主辦及 CAPSULE 協辦，以「卡拉 OK」作為主題，最終更讓粉絲享受接近「演唱會」等級的音樂饗宴，讓參加觀眾相當滿足。

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