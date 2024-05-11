hololive Meet嗨翻！鯊皇再臨台北　Kobo全中文唱「母親節神曲」

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第一組偶像：地獄犬雙子Fuwawa Abyssgard ＆ Mococo Abyssgard
FuwaMoco雙子一上台就為這場見面會帶來滿滿的元氣，Fuwawa更大玩諧音梗，說自己「不是吉娃娃！」逗笑現場所有粉絲，隨後兩人唱了一連串動漫神曲，並在會中宣布出道週年的目標是頻道百萬訂閱，希望各路粉絲多多支持！
第二組偶像：可愛的雨薩滿Kobo Kanaeru
「哥哥姊姊，可波來了！」Kobo一開場就用流利的中文向台北粉絲問好，並狂唱中文歌包含原創曲《Oh!Asmara《》的中文版、周興哲《你好不好》，以及特地為明天母親節苦練一個月的周杰倫《聽媽媽的話》。
Kobo今天身穿和服，並自稱今天是公主可波，她還在中途挑選了一位女粉絲進行互動，最後安可曲還大跳「科目三」，各種用心又親民的各種舉動，讓她再次大量圈粉。
第三組偶像：夫妻組合IRyS＆Hakos Baelz
第三組「BaeRyS」組合上台後，Baelz就展現了中文能力，對IRyS大喊「我們結婚！老婆」，瞬間閃瞎現場所有粉絲，並合唱了《千本櫻》、《ahoy 我ら宝鐘海賊団》等曲目，Baelz還唱了中文歌「學貓叫」，唱完後還苦笑表示：「我感覺背叛了老鼠。」（Baelz角色設定為老鼠）
壓軸偶像：鯊皇Gura
最近與台灣相當有緣分的 Gawr Gura，在三月中旬才因為壽司郎、悠遊卡聯名等活動飛來台灣，這次演唱會中她也分享了當時吃的各種美食，如小籠包、珍珠奶茶等，甚至連許多外國人害怕的「臭豆腐」她都很愛吃！
而Gura今天的演唱風格就像在卡拉OK中，一邊唱邊想，時不時能聽見她點擊滑鼠找配樂的聲音，過程不斷逗樂粉絲。
本次由「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」LifeDeCo 主辦及 CAPSULE 協辦，以「卡拉 OK」作為主題，最終更讓粉絲享受接近「演唱會」等級的音樂饗宴，讓參加觀眾相當滿足。