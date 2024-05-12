泰國房東慘遇惡房客　欠繳租金落跑、房間變成垃圾屋

泰國一位房東11日在臉書上傳一張圖片，並發文表示，房客沒繳房租就人間蒸發，進到房間內看到滿地都是垃圾，一片狼藉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 照片中的房間位於泰國春武里府一棟宿舍的4樓，根據發文的房東Nui透露，一般來說，房客必須在每月5號之前繳交房租，如果10號還沒交房租，她就會親自上門找房客。房東Nui進入房間後，發現裡面雜亂不堪，垃圾遍佈各處，包括喝完的寶特瓶、吃過的便當等，整間房只能用慘不忍睹來形容。Nui拍下照片，發布到春武里府的宿舍群組，提醒房東要小心這位惡劣的房客。▲宿舍房間裡面雜亂不堪，垃圾遍佈各處，房東只能無奈地收拾。（圖／翻攝自thairath）Nui說自己過去只有從新聞上看過類似事件，從沒想過會發生在自己身上。她表示無法理解房客有著亮麗的外表，為何房間會如此髒亂！Nui強調，這位房客拖欠約3000泰銖的房租，還把房間搞得亂七八糟，導致她必須全屋翻新，損失慘重。泰國男子「無業卻高調炫富」遭舉報 警方破獲賭博網站、逮捕16人泰國擬將大麻重列毒品 業者痛批：被反覆的政策害慘、要上街示威男子對泰國普吉島餐廳「狂刷負評」 遭控誹謗恐入獄2年泰國「最肥獼猴」每天吃垃圾食物 年僅6歲、重19公斤胖死