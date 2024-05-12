越南盾兌美元跌至歷史新低 專家分析有這「兩大原因」
5月10日上午，美元兌越南盾匯率再度創下25,452的歷史高位，4月份美元兌越南盾也曾創下25,365的高位，短時間內屢次刷新紀錄，顯示出越南盾貶值趨勢正在加劇。市場分析認為，越南盾匯率大幅下跌的主要原因有兩個：第一，受到重創的西貢商業銀行；第二，越南盾貶值有助於刺激出口。
國際中心／綜合報導
越南央行近期對陷入國內最大金融詐欺案的西貢商業銀行（SCB）出手救援。截至4月2日為止，越南央行已向西貢商業銀行注入237.2億美元的「特別貸款」，但越南的外匯儲備截至去年底只有約1000億美元，越南央行向西貢商業銀行注入資金總額相當於越南全年GDP的5.6%，外匯儲備的四分之一。
此外，美國是越南最大的商品出口國，2023年越南對美國出口佔總出口的比重超過28%。由於美國庫存周期在2022年下半年達到頂峰，在高利率和低經濟增長預期下，美國隨後進入長達近一年的去庫存週期，使得越南的出口增速一度創下10年來的最低值，為負22.4%。
不過，去庫存週期可能已經結束，因為美國即將減息，目前，美國急需越南的廉價商品，因此越南盾貶值有助於使商品價格更便宜。