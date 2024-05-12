越南政壇藉打貪之名多位高官下台　英智庫：凸顯「親中派」占上風

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雖然越南共產黨的控制權尚未受到挑戰，但內部分歧日益明顯。此次權力鬥爭的勝利者傾向於強硬派立場，顯示越南共產黨未來會更加關注中國的政策方向。最近的命令限制了官員和黨員與外國組織的接觸，這可能對多個領域產生影響，特別是經濟成長可能放緩。文章強調，雖然過去越南因為西方投資和多元化的供應鏈而受益，但新的越南領導層似乎更關注政權的穩定，而非進一步的自由化。越南共產黨的領導層似乎願意犧牲一些經濟增長以換取更嚴格的政治控制。
越南即將召開第14次全國代表大會，選出新的越南共產黨總書記。無論誰當選，都預示著越南將更加強調政治控制，對民主國家的合作將變得更加困難，越南共產黨的領導層也會更受到俄羅斯和中國的認可。儘管越南與中國在部份議題上存在分歧，特別是南海問題，但兩國共產黨共享政治傳統和歷史聯繫，這與國際間普遍對中國的敵對情緒形成鮮明對比。
文章警告，雖然任何國家都不太可能因越南的強硬立場而不願與其來往，但應該降低對與越南合作的期望，因為越南領導層顯然不打算與中國對抗或加入反中聯盟。
越南共產黨近期已成功滿足西方的期望，但隨著新領導層上台，越南與北京之間的密切關係可能更加難以掩飾。這對越南的經濟前景帶來了不確定性，而這種不確定性很大程度受到全球地緣政治局勢的影響，包括俄烏戰爭和美中貿易戰。不過，越南國內政策環境也扮演著重要因素，官員們因擔心涉入反貪運動而不願做決定，從而延誤了創造就業機會的投資。