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天氣預報／母親節午後變天！吳德榮：今明防大雷雨　週二急凍15度

▲母親節鋒面接近，下午全台各地天氣都變不穩定，今明兩天都要嚴防大雷雨的出現。（圖／NOWnews資料照）
▲母親節鋒面接近，下午全台各地天氣都變不穩定，今明兩天都要嚴防大雷雨的出現。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

今（12）日母親節，天氣將在中午過後有所變化，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，隨著鋒面接近，下午全台各地天氣都變不穩定，一直到明（13）日，都要小心不定時的大雨、雷擊等「劇烈天氣」，且週二至週四（5/14至5/16）清晨，受「輻射冷卻」影響，北台灣平地最低溫將會降到攝氏15度左右。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天鋒面接近，白天氣溫仍然偏熱，但大氣趨不穩定，下午各地轉有「局部短暫陣雨或雷雨」，各地區氣溫分佈上，北部攝氏21至33度，中部攝氏21至34度，南部攝氏22至35度，東部攝氏20至33度。

▲今天母親節，各地天氣在午後將有所轉變，因鋒面接近，北台灣率先出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲今天母親節，各地天氣在午後將有所轉變，因鋒面接近，北台灣率先出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，明天鋒面快速南下，全台各地都有「局部陣雨或雷雨」，且北台灣雲量增多所以氣溫下滑、明顯轉涼，今明都要注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」，明天入夜後「由北而南天氣好轉」，降雨慢慢趨緩。

吳德榮提及，週二至週六（5/18）鋒面南移，鋒面後方的大陸高壓帶來乾空氣，期間各地晴時多雲，中南部山區午後偶有零星降雨，需要留意的是，週二至週四清晨，因「輻射冷卻」加成，北台灣平地最低溫會降至攝氏15度左右。

此外，針對今年首號颱風是否生成，吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，未來一週在菲律賓東方海面還是有「熱帶擾動」醞釀，但它發展很緩慢，其它各國模式模擬看法也較類似，是否有颱風生成，仍需繼續觀察。

▲鋒面降雨最猛烈的時間點在明天入夜起到下週一清晨，其中中部以北、宜蘭留意較大雨勢發生。（圖／中央氣象署提供）
▲鋒面接近，降雨最猛烈的時間點在今天母親節到明天清晨，其中中部以北、宜蘭留意較大雨勢發生。（圖／中央氣象署提供）

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