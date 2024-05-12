天氣預報／母親節午後變天！吳德榮：今明防大雷雨 週二急凍15度
今（12）日母親節，天氣將在中午過後有所變化，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，隨著鋒面接近，下午全台各地天氣都變不穩定，一直到明（13）日，都要小心不定時的大雨、雷擊等「劇烈天氣」，且週二至週四（5/14至5/16）清晨，受「輻射冷卻」影響，北台灣平地最低溫將會降到攝氏15度左右。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天鋒面接近，白天氣溫仍然偏熱，但大氣趨不穩定，下午各地轉有「局部短暫陣雨或雷雨」，各地區氣溫分佈上，北部攝氏21至33度，中部攝氏21至34度，南部攝氏22至35度，東部攝氏20至33度。
吳德榮說明，明天鋒面快速南下，全台各地都有「局部陣雨或雷雨」，且北台灣雲量增多所以氣溫下滑、明顯轉涼，今明都要注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」，明天入夜後「由北而南天氣好轉」，降雨慢慢趨緩。
吳德榮提及，週二至週六（5/18）鋒面南移，鋒面後方的大陸高壓帶來乾空氣，期間各地晴時多雲，中南部山區午後偶有零星降雨，需要留意的是，週二至週四清晨，因「輻射冷卻」加成，北台灣平地最低溫會降至攝氏15度左右。
此外，針對今年首號颱風是否生成，吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，未來一週在菲律賓東方海面還是有「熱帶擾動」醞釀，但它發展很緩慢，其它各國模式模擬看法也較類似，是否有颱風生成，仍需繼續觀察。