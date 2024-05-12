林襄暴瘦到皮包骨！「42公斤被說不敬業」 親揭背後原因惹心疼
啦啦隊女神林襄今年轉隊到味全龍當「小龍女」，近期不斷被球迷拍到，暴瘦看見骨頭的模樣，9日她公開最新體重數字39.8，不少粉絲關心她的健康狀況。她因為過瘦常被網友討論身材，林襄也現身回應，因為42公斤時被說不敬業，才會努力瘦身。
記者薛羽彤／綜合報導
林襄擔任啦啦隊現身應援賣力跳舞，舉手投足身上的骨頭都顯而易見，過瘦的體態成為球迷關注焦點，健康狀況令粉絲擔憂。近日有球迷再度拍下林襄皮包骨的影片PO上Threads，寫著「她不是前陣子看起來還很正常嗎，怎麼突然這麼瘦…」也釣出林襄本人回應「42公斤的時候（時裝周這時候），大家說我不敬業。」
去年10月，林襄為台北時裝周走秀，除了肉色內衣引起爭議之外，林襄的體態也被網友批評「不敬業」，暗指她身材不夠好，所以她才積極減肥。現在林襄瘦到低於40公斤，卻又被說「太瘦好噁心」 ，粉絲心疼直呼，「真心覺得說妳不敬業的人一定都比妳胖！妳這樣真的太瘦了，不是妳的粉絲看了都心疼」、「希望你健康快樂，不要管酸民說什麼」、「生活是你在過，不要在乎酸言酸語」、「在體態擠不出任何一個肥肉時，還是一堆酸民嫌她胖，現在直接瘦到只剩皮包骨開始嫌她過瘦、有吸，話都給你們說好了，活著真的很辛苦。」
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