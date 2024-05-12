許富凱高雄開唱！「田馥甄帶母現身」坐台下 他慌喊壓力大
金曲歌王許富凱昨（11）日在家鄉高雄流行音樂中心舉辦「拾歌-五木大学特修班」演唱會，他開心又興奮地對著全場直呼：「高雄！我返來啊！感謝大家來給我支持！」並要求開場燈讓他看清楚現場的大家，要好好記住每一張臉。女神田馥甄也在台下觀賞演出，許富凱喊話田馥甄：「姐，妳來我壓力很大耶，謝謝田馥甄小姐，希望大家不要觸碰打擾，讓她專心跟家人看演唱會。」
記者薛羽彤／綜合報導
許富凱帶來〈一寸真心〉、〈少年夢〉、〈決心〉等多首歌曲，由於開唱適逢母親節之際，他決定捨棄嘉賓橋段，把舞台留給自己與粉絲們好好相處，他在台上貼心地引領全場齊喊「母親節快樂！」要祝所有媽媽們每日快樂、平安、青春；有趣的是，看到現場有許多年輕粉絲也來聽歌，他笑喊：「你們是被爸媽逼來的嗎？」
此外，許富凱的媽媽、90多歲阿公阿嬤也都到場支持，而田馥甄的母親是他的頭號粉絲，昨晚田馥甄也帶著家人到場追星。許富凱坦言看到她壓力很大，並貼心提醒歌迷「大家不要觸碰打擾，讓她專心跟媽媽來看我演唱會。」
許富凱爸爸去年猝逝，演唱會VCR裡他闡述了心內話，問著天上的爸爸是否今天有來到現場觀看，打趣提議父子倆要不要一起合唱〈愛拼才會贏〉，私下也傳訊息到爸爸社群軟體討拍，祈求爸爸能保庇他開唱一切順利完成，他紅著眼眶說：「你也要來聽。也要保佑大家平安來聽歌、平安回家！」
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