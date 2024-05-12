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豬養胖就該殺！美股「科技七雄」狂拋自家股　投行：肯定有泡沫

▲美股4大指數26日再度終場收黑。圖為紐約證券交易所。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股4大指數26日再度終場收黑。圖為紐約證券交易所。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

繼亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）陸續出脫持股後，美股「科技七雄」的內部人士正紛紛拋售公司股票，最新數據顯示，「科技七雄」高管近期已經拋售價值逾1.6億美元（約台幣51.8億元）的持股。

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綜合外媒報導，自去年年初以來，包括括亞馬遜、微軟、Meta和特斯拉在內的「美股七雄」的股價上漲了近150%，部分原因與投資者對任何涉及人工智慧（AI）的股票都感興趣。而這些科技公司的創辦人及高管們開始出脫持股，最大贏家是亞馬遜創辦人貝佐斯，他在2月份不到兩週的時間內賣出了大約85億美元的股票，這是他自2021年以來的第一次出售。

Meta執行長祖克柏的信託基金及其慈善和政治捐贈實體，在去年11月開始通過一項交易計劃出售股票，目前已經申請出售價值超過10億美元的股票。

據彭博社彙編的數據，這些公司的近十幾名高階主管和董事最近加強了股票拋售力度。這些拋售使他們自2023年底以來獲利超過1.6億美元，此前他們長達9年沒有減持股票。

以Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）為例，今年他出售的股票數量已經超過了2023年全年，截至本月，他從近20筆出售中總共獲利3000萬美元。 自去年年初以來，Alphabet股價已上漲逾90%。

輝達董事長佩瑞（Mark Perry）今年迄今出售的股票比前兩年還多；蘋果董事長李文生於2月申請減持蘋果股票，這是他20多年來規模最大的一次減持。

這些舉措凸顯出，在科技股從2022年因通膨加速和利率上升而導致的暴跌中反彈後，矽谷內部人士正在將他們的持股變現。 輝達今年在七巨頭中表現最好，在標普500指數排名第三，年初至今的漲幅達83%。

洛杉磯投資銀行Greif & Co.創辦人格雷夫（Lloyd Greif）表示，「他們都明白，豬變胖就該殺了。沒有人能完美把握股市見頂的時間，但現在看起來肯定是有泡沫。」

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