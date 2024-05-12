豬養胖就該殺！美股「科技七雄」狂拋自家股　投行：肯定有泡沫

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Meta執行長祖克柏的信託基金及其慈善和政治捐贈實體，在去年11月開始通過一項交易計劃出售股票，目前已經申請出售價值超過10億美元的股票。
據彭博社彙編的數據，這些公司的近十幾名高階主管和董事最近加強了股票拋售力度。這些拋售使他們自2023年底以來獲利超過1.6億美元，此前他們長達9年沒有減持股票。
以Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）為例，今年他出售的股票數量已經超過了2023年全年，截至本月，他從近20筆出售中總共獲利3000萬美元。 自去年年初以來，Alphabet股價已上漲逾90%。
輝達董事長佩瑞（Mark Perry）今年迄今出售的股票比前兩年還多；蘋果董事長李文生於2月申請減持蘋果股票，這是他20多年來規模最大的一次減持。
這些舉措凸顯出，在科技股從2022年因通膨加速和利率上升而導致的暴跌中反彈後，矽谷內部人士正在將他們的持股變現。 輝達今年在七巨頭中表現最好，在標普500指數排名第三，年初至今的漲幅達83%。
洛杉磯投資銀行Greif & Co.創辦人格雷夫（Lloyd Greif）表示，「他們都明白，豬變胖就該殺了。沒有人能完美把握股市見頂的時間，但現在看起來肯定是有泡沫。」