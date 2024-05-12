新北三重祖孫滅門慘案！「房門反鎖」疑點重重 大女兒還原時間軸
11日晚間，新北市三重驚傳發生祖孫滅門慘案，3人離其陳屍住處臥室內，遺體均被棉被包裹，死者分別為69歲劉姓老婦、30歲二女兒陳女、3歲孫子，而現場臥室房門由內反鎖，且屋內無打鬥、破壞的痕跡，警方不排除是熟人所為。而發現遺體的大女兒向警方供稱，妹婿（二女兒丈夫）曾與母親有過40萬元借貸，但警方目前無法聯繫上張男，疑似涉有重嫌，正積極釐清案情，今（12日）上午9點，檢方將會同法醫相驗，以釐清死因。
記者林盈君／綜合報導
據了解，大女兒向警方還原近期的時間軸，她表示最後一次與母親通話是在4月23日，之後僅收到簡訊，並未聽到母親聲音，直到5月5日，雙方都還有互傳簡訊。大女兒進一步指出，5月4日當天，妹婿還有接電話，告知母親在幫孫子洗澡，手機壞掉等等，5月6日之後就完全聯繫不上妹妹、母親。
今年4月初，大女兒因妹婿張男向母親借貸40萬元，加上張男疑似拿母親的個資作保來借錢，她因此不滿而與妹妹發生爭執，起初以為因為她跟妹妹吵架，所以妹妹故意不告知她母親的行蹤，加上持續有收到手機簡訊，所以沒有想太多。
但時間一長，又遲遲無法與母親、妹妹通上電話，大女兒隨即跟丈夫前往該住處，請警衛幫忙打電話上樓，卻沒有得到回應。之後報警處理並請鎖匠開門，才驚見3人陳屍臥室內。警方初步勘查，3具遺體腫脹腐爛，有屍水流出，死亡約超過7天以上，12日上午，檢方將會同法醫相驗釐清死因，而目前妹婿張男下落不明，警方懷疑他涉有重嫌，正在循線追查當中。
※【NOWnews 今日新聞
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