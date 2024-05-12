大谷翔平季後賽重返投手丘？前天使教頭Maddon曝道奇「秘密武器」

Kyrie Irving關鍵拋投殺死比賽！獨行俠105：101雷霆　系列賽2：1

▲本場系列賽G3，獨行俠靠著當家控衛Kyrie Irving在關鍵時刻站出來，投進關鍵拋投，終場率獨行俠以105：101驚險擊敗雷霆。（圖／美聯社／達志影像）
▲本場系列賽G3，獨行俠靠著當家控衛Kyrie Irving在關鍵時刻站出來，投進關鍵拋投，終場率獨行俠以105：101驚險擊敗雷霆。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃次輪系列賽G3今（12）日，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，本場比賽獨行俠靠著前鋒P.J. Washington砍下全隊最高27分，以及當家控衛Kyrie Irving在關鍵時刻挺身而出，投進關鍵拋投，終場率隊以105：101順利擊敗雷霆，收下2連勝，系列賽目前2：1領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Luka Doncic賽前被列出賽成疑  帶左腳踝傷勢上陣


獨行俠一哥Luka Doncic儘管賽前被列為出賽成疑，但他還是帶著左腳踝傷勢上陣，上半場手感普通，11投4中拿下11分，而獨行俠前鋒P.J. Washington 則是連續2戰有好表現，半場13投8中，拿下全場最高19分；至於雷霆方面，一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander進帳17分，也率雷霆在次節打出29：25攻勢，半場打完雷霆以52：51暫時領先。

易籃再戰後，第三節獨行俠外圍手感發燙，單節三分球命中率相當理想，共11投6中，反觀雷霆這節的外圍命中率下滑，僅命中2記三分，三節打完獨行俠反倒以82：78反超。


Kyrie Irving關鍵拋投殺死比賽  率獨行俠系列賽2:1領先


比賽來到決勝節，雙方持續緊咬比數，雷霆儘管中鋒Chet Holmgren單節攻下9分，一度率雷霆追近比分至99：102，但Kyrie Irving在關鍵時刻站了出來，最後39.1秒完成關鍵拋投得手，也奠定獨行俠勝基，終場就以4分之差驚險擊敗雷霆，系列賽暫時以2:1領先。

此役獨行俠前鋒P. J. Washington全場共23投11中，砍下全隊最高27分，外帶6籃板2助攻。一哥Luka Doncic攻下22分15籃板5助攻，當家控衛Kyrie Irving攻下22分5籃板7助攻，中鋒Daniel Gafford貢獻8分5籃板。

雷霆方面一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場23投10中，攻下全場最高31分，並附帶10籃板6助攻，可惜最終球隊還是輸球。主戰中鋒Chet Holmgren貢獻13分8籃板，Jalen Williams挹注16分8籃板8助攻，替補上陣的Isaiah Joe得到13分。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

  

Young批NBA太噁心！金塊Murray逃過禁賽　灰狼主帥：從沒指望聯盟

灰狼「不敗紀錄」遭破！慘輸金塊27分　Edwards：輸球是我的責任

Jokic砍史上唯一神紀錄！金塊117：90勝灰狼　系列賽1：2扳回一城

拒絕跟Jordan比較！灰狼Edwards：我不是下一個MJ　我能投三分球

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生