Kyrie Irving關鍵拋投殺死比賽！獨行俠105：101雷霆　系列賽2：1

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Luka Doncic賽前被列出賽成疑 帶左腳踝傷勢上陣
獨行俠一哥Luka Doncic儘管賽前被列為出賽成疑，但他還是帶著左腳踝傷勢上陣，上半場手感普通，11投4中拿下11分，而獨行俠前鋒P.J. Washington 則是連續2戰有好表現，半場13投8中，拿下全場最高19分；至於雷霆方面，一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander進帳17分，也率雷霆在次節打出29：25攻勢，半場打完雷霆以52：51暫時領先。
易籃再戰後，第三節獨行俠外圍手感發燙，單節三分球命中率相當理想，共11投6中，反觀雷霆這節的外圍命中率下滑，僅命中2記三分，三節打完獨行俠反倒以82：78反超。
Kyrie Irving關鍵拋投殺死比賽 率獨行俠系列賽2:1領先
比賽來到決勝節，雙方持續緊咬比數，雷霆儘管中鋒Chet Holmgren單節攻下9分，一度率雷霆追近比分至99：102，但Kyrie Irving在關鍵時刻站了出來，最後39.1秒完成關鍵拋投得手，也奠定獨行俠勝基，終場就以4分之差驚險擊敗雷霆，系列賽暫時以2:1領先。
此役獨行俠前鋒P. J. Washington全場共23投11中，砍下全隊最高27分，外帶6籃板2助攻。一哥Luka Doncic攻下22分15籃板5助攻，當家控衛Kyrie Irving攻下22分5籃板7助攻，中鋒Daniel Gafford貢獻8分5籃板。
雷霆方面一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場23投10中，攻下全場最高31分，並附帶10籃板6助攻，可惜最終球隊還是輸球。主戰中鋒Chet Holmgren貢獻13分8籃板，Jalen Williams挹注16分8籃板8助攻，替補上陣的Isaiah Joe得到13分。
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