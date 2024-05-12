基隆大武崙女屍命案！泰女遭砍動脈失血亡 涉案女同鄉落網被聲押
11日上午，基隆大武崙砲台山區，一名31歲泰國籍女子遭殺害棄屍，其死前曾去電向男友求救，無奈無法阻止憾事。警方調查發現，死者疑似遭女同鄉帶往山區，最後卻成為冰冷遺體。11日下午，警方逮捕涉案的林姓女子（泰籍新住民），晚間檢方複訊後，以林女涉犯殺人重罪，有滅證、逃亡之虞向法院聲請羈押，法院12日上午將召開羈押庭。
記者林盈君／綜合報導
據了解，死者持觀光簽證來台2個多月，10日晚間，疑似與同鄉林女發生口角，全身遭刀刃多處砍傷，被推落10多公尺高邊坡身亡，其生前曾去電給人在新竹的男友，稱遭女同鄉帶往山區，男友當時因語言不通，焦急地透過在花蓮的友人報警。檢警初步勘驗，死者手腳各有一處刀傷，現場血跡斑斑，但死因疑為被推下邊坡後、失血過多身亡。
檢警調閱附近監視器，查出林姓女子於案發後騎車離開現場，隨即以車追人，11日下午，於基隆市中正區住處將其逮捕到案。面對偵訊，林女對犯案過程交代不清，晚間檢方以涉犯殺人重罪，有滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110