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直言能跟Jokic同隊好幸福！Jamal Murray：在他身邊打球充滿樂趣

▲昨(11)日灰狼與金塊系列賽G3，丹佛大軍靠著Nikola Jokic砍下24分14籃板9助攻的「準大三元」表現，率領球隊以117：90痛宰灰狼，當家控衛Jamal Murray也擺脫低迷手感，單場攻下24分。（圖／美聯社／達志影像）
▲昨(11)日灰狼與金塊系列賽G3，丹佛大軍靠著Nikola Jokic砍下24分14籃板9助攻的「準大三元」表現，率領球隊以117：90痛宰灰狼，當家控衛Jamal Murray也擺脫低迷手感，單場攻下24分。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA衛冕軍丹佛金塊昨（11）日在西區次輪系列戰G3，客場交手明尼蘇達灰狼，此戰金塊全員皆兵、先發5人得分全數上雙，一哥Nikola Jokic更是砍下24分14籃板9助攻的「準大三元」表現，率領球隊以117：90擊退灰狼，將系列賽追成1：2。而此役當家控衛Jamal Murray則是也擺脫上一戰低迷手感，單場攻下24分，賽後他也直言「能跟Jokic同隊真的很幸運。」

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Jamal Murray賽後受訪  並談到能成為Jokic的隊友很幸運


Jamal Murray在賽後接受記者訪問，談到了本場比賽隊友Nikola Jokic的表現，Murray說到：「Nikola Jokic能讓他身邊的人都變得更好。能被金塊選中，並成為Jokic的隊友，對我來說真的很幸運，在他身邊打球真的充滿了樂趣。」

Murray也談到了他的父親，並表示：「只要我父親來看我打球，每次半場結束後，我都會跟他聊兩句。他對我的那些最真實的批評，真的會給我很大的幫助。」


Michael Malone談球隊不能鬆懈  要把比賽打回來


賽後，金塊總教練Michael Malone也在賽後接受媒體採訪，並談到球隊不能高興地太早，「現在還遠遠我們不是慶祝的時候，目前系列賽是1:2，我們仍然處於落後。我們依然必須要帶著緊迫感打球，我們要把比賽打回來。

在談到本場比賽跟前兩場的區別時，Malone則說：「比賽開局一直是我們的重點之一，我們不能總是在苦苦地追分。我認為今天我們的先發球員從比賽的一開始，就為比賽奠定了贏球的基礎。」

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