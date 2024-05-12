直言能跟Jokic同隊好幸福！Jamal Murray：在他身邊打球充滿樂趣

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Jamal Murray賽後受訪 並談到能成為Jokic的隊友很幸運
Jamal Murray在賽後接受記者訪問，談到了本場比賽隊友Nikola Jokic的表現，Murray說到：「Nikola Jokic能讓他身邊的人都變得更好。能被金塊選中，並成為Jokic的隊友，對我來說真的很幸運，在他身邊打球真的充滿了樂趣。」
Murray也談到了他的父親，並表示：「只要我父親來看我打球，每次半場結束後，我都會跟他聊兩句。他對我的那些最真實的批評，真的會給我很大的幫助。」
Michael Malone談球隊不能鬆懈 要把比賽打回來
賽後，金塊總教練Michael Malone也在賽後接受媒體採訪，並談到球隊不能高興地太早，「現在還遠遠我們不是慶祝的時候，目前系列賽是1:2，我們仍然處於落後。我們依然必須要帶著緊迫感打球，我們要把比賽打回來。」
在談到本場比賽跟前兩場的區別時，Malone則說：「比賽開局一直是我們的重點之一，我們不能總是在苦苦地追分。我認為今天我們的先發球員從比賽的一開始，就為比賽奠定了贏球的基礎。」
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