新北三重重大命案！破門驚見「祖孫3代」慘死　屍身遭棉被包裹

淡水房仲疑毒駕釀禍！失控衝撞3機車釀1死2傷　檢方諭知20萬交保

▲10日晚間9時許，新北市淡水區一名37歲李姓男房仲，疑似因毒駕失控猛撞3台機車，釀1死2傷慘劇。檢方複訊後，11日諭知其以20萬元交保。（圖／翻攝畫面）
▲10日晚間9時許，新北市淡水區一名37歲李姓男房仲，疑似因毒駕失控猛撞3台機車，釀1死2傷慘劇。檢方複訊後，11日諭知其以20萬元交保。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

10日晚間9時許，新北市淡水區一名37歲李姓男房仲，駕駛白色小客車行經中正東路時，突失控猛撞3台機車，釀1死2傷慘劇。李男起初供稱因恍神釀禍，但警方調查發現，李男所抽電子煙毒品初驗呈卡西酮反應，不排除毒駕，全案依過失致死罪偵辦。檢方複訊後，11日諭知其以20萬元交保。

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據了解，李男於10日晚間9時許，駕駛白色小客車返家，行經淡水中正東路時，先是撞擊前方的37歲黃姓男騎士，之後又爆衝撞擊正在停等紅燈的36歲林姓男騎士、22歲陳姓男騎士，最後撞上路邊電線桿、電子公車牌才停下。

而22歲陳姓男騎士因頭部重創，當場失去生命跡象，送醫搶救不治；36歲林男右大腿骨折、37歲黃男肋骨骨折，被送往北市振興醫院救治，所幸無生命危險。李男起初供稱係因恍神釀禍，但警方查出，李男雖無酒駕，其所抽電子菸呈卡西酮反應，已採集尿液送驗。檢方複訊後，11日諭知李男20萬元交保，限制出境出海。

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