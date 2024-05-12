陳夢戰勝孫穎莎奪冠！幾乎鎖定巴黎奧運　表哥黃曉明第一時間祝賀

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陳夢時隔2年再次拿到女單冠軍，她說自己沒有想到能夠在這一站拿到冠軍，個人就是想說要守住「外戰」不要輸，「進到決賽，抱著一個去拼的心態，這兩年幾乎沒有贏過孫穎莎，今天比較投入，盡全力了，非常享受這個賽場。」
「這次比賽來說，非常值得總結。 無論是外戰還是決賽，特別是心態在場上的調整，挺羨慕孫穎莎能夠在場上打出一些高級球，她年輕能力超強。」陳夢也說自已和王曼昱組隊拿下女雙冠軍這一點也很重要，總之這一站結果很圓滿，「非常感謝大家，在這2年裡有很多起伏，這2年裡有崩潰、堅持不下去的時候，但是在這麼艱難的情況下，我團隊內的教練、包括隊友都給了我很大幫助。」
陳夢這一站在女單接連擊敗3名日本好手，包括：橫掃平野美宇、擊敗張本美和、橫掃早田希娜，出色的外戰成績，加上最終擊敗孫穎莎，很可能已經讓她鎖定另一張奧運女單的門票。
中國桌協將在5月14日進行選手選拔最終的積分結算，目前孫穎莎的奧運單打積分是30050分排第1，陳夢17960排名第2，應該就是由這兩人代表中國出戰桌球女單項目。
陳夢奪冠 黃曉明第一時間祝賀
陳夢奪冠后，她的表哥黃曉明也第一時間在社群網站上祝賀她，寫道：「用汗水和努力澆灌出來的冠軍，恭喜奪冠！ 為你驕傲！」
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