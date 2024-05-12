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陳夢戰勝孫穎莎奪冠！幾乎鎖定巴黎奧運　表哥黃曉明第一時間祝賀

▲中國大陸奧運冠軍陳夢。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中國大陸奧運冠軍陳夢。（圖／特派記者陳云茹攝）

記者黃建霖/綜合報導

WTT沙烏地阿拉伯桌球大滿貫賽女單冠軍出爐，東京奧運女單金牌得主陳夢決賽以4：2擊敗孫穎莎，這一冠幾乎要讓她鎖定巴黎奧運女單名額，還讓她賺進2000積分和200萬單打獎金。對此，她的明星表哥黃曉明也第一時間祝賀她。

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陳夢爆冷擊敗孫穎莎奪冠　幾乎確定拿下奧運女單門票

陳夢時隔2年再次拿到女單冠軍，她說自己沒有想到能夠在這一站拿到冠軍，個人就是想說要守住「外戰」不要輸，「進到決賽，抱著一個去拼的心態，這兩年幾乎沒有贏過孫穎莎，今天比較投入，盡全力了，非常享受這個賽場。」

「這次比賽來說，非常值得總結。 無論是外戰還是決賽，特別是心態在場上的調整，挺羨慕孫穎莎能夠在場上打出一些高級球，她年輕能力超強。」陳夢也說自已和王曼昱組隊拿下女雙冠軍這一點也很重要，總之這一站結果很圓滿，「非常感謝大家，在這2年裡有很多起伏，這2年裡有崩潰、堅持不下去的時候，但是在這麼艱難的情況下，我團隊內的教練、包括隊友都給了我很大幫助。」

陳夢這一站在女單接連擊敗3名日本好手，包括：橫掃平野美宇、擊敗張本美和、橫掃早田希娜，出色的外戰成績，加上最終擊敗孫穎莎，很可能已經讓她鎖定另一張奧運女單的門票。

中國桌協將在5月14日進行選手選拔最終的積分結算，目前孫穎莎的奧運單打積分是30050分排第1，陳夢17960排名第2，應該就是由這兩人代表中國出戰桌球女單項目。

陳夢奪冠　黃曉明第一時間祝賀

陳夢奪冠后，她的表哥黃曉明也第一時間在社群網站上祝賀她，寫道：「用汗水和努力澆灌出來的冠軍，恭喜奪冠！ 為你驕傲！」

▲中國大陸奧運冠軍陳夢。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中國大陸東京奧運女單冠軍陳夢，這一屆要嘗試在巴黎奧運衛冕金牌。（圖／特派記者陳云茹攝）
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