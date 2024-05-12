橘色惡魔嗨奏忍者亂太郎　 新部長想念珍奶盼再訪台灣

文總、日本京都府、NSS於5/11-5/12在京都共同主辦「TAIWAN PLUS 2024 京都新宝島」，地主京都橘高校吹奏樂部109位學生熱情演奏多首歌曲迎接台灣來訪，包含卡通《忍者亂太郎》的〈勇氣100%〉與〈We are the world〉，現場聽眾連連鼓掌。本次演出是台灣首度與新進一年級生以及新任部長、指揮合作。新任部長熊谷心彩在演出後受訪表示，她非常想念台灣的珍珠奶茶，並說希望下次還能再訪台灣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 文化總會特別從台灣帶來雪Q餅，贈送給熱愛台灣美食的橘高校，並在彩排時探班送上。橘高校同學則驚喜準備手寫信回贈文總秘書長李厚慶，寫道「對於三年級的學生來說，已是第三年與台灣交流，……我們通過音樂的力量相識，並通過音樂的力量超越了國家，相信心會一直相連。」他們也特別準備一封信給總統蔡英文，感謝蔡英文過去在演出中曾特別錄製影片為其加油打氣，從信件中能看見橘高校的溫暖，以及文化帶來的台日情誼。接受媒體聯訪時，熊谷心彩說，先前到台灣表演，感受到熱烈的歡迎與招待，橘高校期待帶給大家元氣滿滿的演出，但卻也在台灣人的身上感受到元氣滿滿的狀態，期待下次再去台灣能有更好的表現。老師兼城則說，先前前往台灣表演時，收到大家的鼓舞跟勇氣，讓不少學生落淚，這讓他感受到即便語言不同台日彼此仍然心靈相通，很高興橘高校能作為台日溝通的橋樑，也期待未來還有機會到台灣演出。演出後，上周甫在英國拿到世界大賽的金獎的柯亞果醬頭家柯亞，也特別為橘色惡魔送上「蜜柑友達果醬」，這款果醬是由日本的蜜柑跟台灣茂谷柑融合製成，特別具有台日友好的象徵，以「橘子送橘子」，感謝橘色惡魔為台日友情帶來精彩的活動。陽明交大首張「合校學生證」出爐！學生不買單：冷氣卡還更精緻總統就職典禮將登場！桃機提醒「5大時段」航班有異動影／外籍奧客亂換位「爆互毆」 長榮航空：零容忍、已報航警泰國免簽延長衝了！5大活動享受夜生活 高顏值猛男表演超難忘