不輸日立、三菱重工！變頻冷氣「隱藏2牌」老闆招了：師傅超愛的

母親節外送拚了！Uber Eats康乃馨即刻送　foodpanda達美樂5.9折

▲母親節如果沒有辦法陪伴在媽媽身邊，透過外送平台也能將充滿儀式感的蛋糕、花束送到媽媽手中。（圖／官方提供）
▲母親節如果沒有辦法陪伴在媽媽身邊，透過外送平台也能將充滿儀式感的蛋糕、花束送到媽媽手中。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

今（12）天就是母親節，還來不及準備母親節禮物或大餐，外送平台是最佳救援。Uber Eats 與全台 24 家花店合作，可以快速送到，儀式感滿點的蛋糕平台上有亞尼克、艾波索、哈根達斯冰淇淋蛋糕可以即刻救援，還有五桐號、珍煮丹指定飲料享1送1。foodpanda 部分，蒐羅全台知名餐廳，包含鼎王、阿秋大肥鵝海鮮樓等人氣店家，指定品項 8.5 折起，消費滿額疊加優惠碼最高享 6.7 折，訂達美樂「母親節豪華餐」還有 5.9 折優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡Uber Eats

根據Uber Eats App 大數據揭露，去年母親節期間的外送熱銷花禮由「康乃馨擴香花束」奪得第一，顯示出民眾對於儀式感上的追求，Uber Eats 除了優市上架的母親節花禮外，更擴大與 CNFlower 西恩、日光花藝、玉屋、Beyond Scent、耶利亞花藝等全台 24 家花店商家合作，包含鮮花、擴香花束、康乃馨乾燥玻璃鐘罩等都可買到，此外，還有眾多蛋糕可以選擇，像是Häagen-Dazs 冰淇淋蛋糕、亞尼克經典蛋糕、Aposo 艾波索等，鮮花甜點替母親節儀式感應援。

▲Uber Eats包含蛋糕、花束都有優惠。（圖／官方提供）
▲母親節Uber Eats平台上包含蛋糕、花束都有優惠。（圖／官方提供）
📍Uber Eats優惠

◼︎即日起至 5 月 21 日漢堡王經典花生培根脆雞堡餐、五桐號、珍煮丹等指定品項可享買1送1。

◼︎老字號師園鹽酥雞更推出母親節團聚套餐，滿額贈送 40 週年限量紀念杯。

◼︎生鮮雜貨「啾愛母親節 7 折起」專區，即日起至 5 月 21 日於專區內點購生鮮雜貨品項可享最高 7 折或指定品項買1送1優惠。

◼︎即日起至 5 月 15 日所有用戶輸入優惠序號【啾愛優惠】，於 Uber Eat 優市點購訂單金額滿 649 元可再享 8.8 折優惠，最高折抵 100 元。

◼︎Uber One 會員輸入優惠序號【愛媽媽】並於活動餐廳點購指定品項，單筆訂單消費滿 450 元可獨享 8.5 折優惠，單筆最高折抵 80 元。

▲Uber Eats 與全台 24 家花店合作，儀式感滿點的蛋糕也有亞尼克、艾波索，更獨家外送哈根達斯冰淇淋蛋糕可以即刻救援。（圖／官方提供）
▲Uber Eats 與全台 24 家花店合作。（圖／官方提供）
🟡foodpanda 

foodpanda 於即日起至 5 月 31 日期間，推出美食外送指定餐廳指定品項 8.5 折起優惠，訂單滿 499 元輸入優惠碼【五告甘心】再享 7.9 折，疊加最高享 6.7 折優惠。此外，如果有點其他餐廳或是蛋糕店的餐點，但來不及去取餐，可以透過pandago 即時快遞幫忙，根據foodpanda 統計，自推出pandago 即時快遞以來，有近 4 成消費者的取送物品皆為餐飲，尤其節慶檔期，蛋糕取件需求更提升近 20%，因此，即使沒有上架外送平台的蛋糕店，也能透過此方式取蛋糕。今（ 12） 日使用 pandago 服務並輸入優惠碼【溫馨送】即可享運費 7 折，首次使用 pandago 更可享運費半價。

▲pandago 即時快遞在節慶期間，蛋糕取件需求提升近 20%，即使沒有上架外送平台的蛋糕店，也能透過此方式取蛋糕。（圖／官方提供）
▲pandago 即時快遞在節慶期間，蛋糕取件需求提升近 20%，即使沒有上架外送平台的蛋糕店，也能透過此方式取蛋糕。（圖／官方提供）
📍foodpanda優惠部分：

◼︎5 月 31 日前，美食外送指定餐廳品項享 8.5 折起，訂單滿 499元輸入優惠碼【五告甘心】再享 7.9 折，最高可折抵 150元。

◼︎5 月 14 日前，生鮮雜貨指定店家滿 699元輸入優惠碼【五告貼心】享 7.9 折，最高可折抵 200元。

◼︎5 月 14 日前，訂購生鮮雜貨指定超市量販店滿 599元輸入優惠碼【五告懂買】享 82 折，最高可折抵 200元。

◼︎5 月 31 日前，訂漢堡王「母親節限定分享餐」享 7.5 折。

◼︎5 月 13 日前，下訂達美樂「母親節豪華餐」享 5.9 折。


星巴克、清心「買一送一」母親節最後1天！天仁第二杯半價再喝2天

母親節優惠！7-11咖啡買1送1　星巴克買一送一有「玫瑰荔枝那堤」

2024母親節紅包包多少、卡片怎麼寫？「行情、祝福語、金句」一覽

2024母親節快樂！「14組免費貼圖、10款卡片」下載：早安感恩必備

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞