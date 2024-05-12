母親節外送拚了！Uber Eats康乃馨即刻送　foodpanda達美樂5.9折

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根據Uber Eats App 大數據揭露，去年母親節期間的外送熱銷花禮由「康乃馨擴香花束」奪得第一，顯示出民眾對於儀式感上的追求，Uber Eats 除了優市上架的母親節花禮外，更擴大與 CNFlower 西恩、日光花藝、玉屋、Beyond Scent、耶利亞花藝等全台 24 家花店商家合作，包含鮮花、擴香花束、康乃馨乾燥玻璃鐘罩等都可買到，此外，還有眾多蛋糕可以選擇，像是Häagen-Dazs 冰淇淋蛋糕、亞尼克經典蛋糕、Aposo 艾波索等，鮮花甜點替母親節儀式感應援。
📍Uber Eats優惠
◼︎即日起至 5 月 21 日漢堡王經典花生培根脆雞堡餐、五桐號、珍煮丹等指定品項可享買1送1。
◼︎老字號師園鹽酥雞更推出母親節團聚套餐，滿額贈送 40 週年限量紀念杯。
◼︎生鮮雜貨「啾愛母親節 7 折起」專區，即日起至 5 月 21 日於專區內點購生鮮雜貨品項可享最高 7 折或指定品項買1送1優惠。
◼︎即日起至 5 月 15 日所有用戶輸入優惠序號【啾愛優惠】，於 Uber Eat 優市點購訂單金額滿 649 元可再享 8.8 折優惠，最高折抵 100 元。
◼︎Uber One 會員輸入優惠序號【愛媽媽】並於活動餐廳點購指定品項，單筆訂單消費滿 450 元可獨享 8.5 折優惠，單筆最高折抵 80 元。
🟡foodpanda
foodpanda 於即日起至 5 月 31 日期間，推出美食外送指定餐廳指定品項 8.5 折起優惠，訂單滿 499 元輸入優惠碼【五告甘心】再享 7.9 折，疊加最高享 6.7 折優惠。此外，如果有點其他餐廳或是蛋糕店的餐點，但來不及去取餐，可以透過pandago 即時快遞幫忙，根據foodpanda 統計，自推出pandago 即時快遞以來，有近 4 成消費者的取送物品皆為餐飲，尤其節慶檔期，蛋糕取件需求更提升近 20%，因此，即使沒有上架外送平台的蛋糕店，也能透過此方式取蛋糕。今（ 12） 日使用 pandago 服務並輸入優惠碼【溫馨送】即可享運費 7 折，首次使用 pandago 更可享運費半價。
📍foodpanda優惠部分：
◼︎5 月 31 日前，美食外送指定餐廳品項享 8.5 折起，訂單滿 499元輸入優惠碼【五告甘心】再享 7.9 折，最高可折抵 150元。
◼︎5 月 14 日前，生鮮雜貨指定店家滿 699元輸入優惠碼【五告貼心】享 7.9 折，最高可折抵 200元。
◼︎5 月 14 日前，訂購生鮮雜貨指定超市量販店滿 599元輸入優惠碼【五告懂買】享 82 折，最高可折抵 200元。
◼︎5 月 31 日前，訂漢堡王「母親節限定分享餐」享 7.5 折。
◼︎5 月 13 日前，下訂達美樂「母親節豪華餐」享 5.9 折。