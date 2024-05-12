三重祖孫滅門血案！二女婿疑涉詐欺遭通緝 大方給小費司機印象深
11日晚間，新北市三重區進安街某社區民宅，發生祖孫滅門慘案，死者為69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子，3人均陳屍臥室、被棉被包裹，因遺體腫脹腐爛，死亡時間初估超過7天以上，3歲男童嘴裡還被塞入毛巾，手段十分殘忍。而涉有重嫌的二女婿張男，也就是30歲陳姓女死者的丈夫，因與岳母有40萬借貸關係，目前持續失聯中，檢警正積極追查其下落，據悉，張男為詐騙集團成員之一，疑似因涉詐欺罪遭通緝，甚至還涉及其他詐欺案件。
記者林盈君／綜合報導
據了解，報案人為劉姓老婦的大女兒，她指出最後一次與母親通話為4月23日，期間雙方均用簡訊溝通，之後妹婿張男還曾告知她，母親手機壞掉無法通話，本月4日之後就聯繫不上母親與妹妹，她驚覺有異狀，於11日下午前往該住處，卻遲遲無人應門，最後報警處理並請來鎖匠，進入查看後才發現3人早已死亡。
警方初步勘察現場，發現房門反鎖，現場無打鬥跡象，不排除是熟人所為，且3名死者身上無明顯外傷，12日上午檢警將會同法醫相驗釐清死因。而涉有重嫌的張男，先前曾與岳母有過40萬元的借貸糾紛，最後一次離開住處時，搭乘白牌計程車離去，據司機回憶，當時張男身上有濃濃煙味，且大方給予小費表示「不用找了」，讓其印象深刻。
警方持續深入調查，發現張男疑為詐團成員，曾因負債而將帳戶賣給詐騙集團，目前是警示帳戶狀態，他也因涉詐欺等罪名遭通緝，且還涉及其他案件，警方研判，張男遭通緝應無法偷渡出境，正積極調查其下落，全案擴大偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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