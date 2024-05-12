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曾效力日職Luis Cruz與大谷翔平相見歡！讚：他是棒球界最強球員

▲曾效力於日職的前道奇內野手Luis Cruz，睽違7年再度與日籍球星大谷翔平相見歡，並稱讚他是「現今棒球界最強的球員。」（圖／取自社媒X）
▲曾效力於日職的前道奇內野手Luis Cruz，睽違7年再度與日籍球星大谷翔平相見歡，並稱讚他是「現今棒球界最強的球員。」（圖／取自社媒X）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（12）日續在客場對決聖地牙哥教士，賽前曾效力於日職的前道奇內野手Luis Cruz，則是睽違7年再度與日籍球星大谷翔平相見歡。2人寒暄之餘，也留下難得的合照當作紀念，Cruz也不忘談到大谷翔平來到大聯盟後的表現，同時給予他高度肯定，並表示「大谷翔平是現今棒球界最強的球員。」

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Luis Cruz與大谷睽違7年再見面  並盛讚他是棒球界最強球員


根據美媒報導，Luis Cruz上次見到大谷翔平，已經要追溯自2014年，當年大谷年僅19歲，當時仍在火腿隊效力。如今睽違7年再度見到大谷，Cruz說到，「看到大谷翔平在大聯盟表現相當出色，這令我感到雀躍。我自己一直都是道奇隊的球迷，能與道奇球團再相見，我也非常高興。」

Luis Cruz也談到大谷翔平來到大聯盟後的變化，「他長高了，且作為打者的他進步神速。在日本他已經是一位優秀的打者，但現在更加出類拔萃。很榮幸能與現今被譽為棒球界最頂尖球員的大谷翔平，在場上正面交手過，這對我來說是一種福氣，大谷是棒球界最強的球員。」

而被問到是否預料到，大谷翔平能在大聯盟取得成功，Luis Cruz坦言，「作為一名投手，大谷當時已經相當出色，但作為打者，我不知道。那時情況與現在有些不同，他找到了在大聯盟取得成功的方式，現在他是聯盟最頂級的打者之一，數據已經證明了這一點。」

▲洛杉磯道奇大谷翔平設定明年重返投手丘，目前手肘手術復原狀況佳。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平設定明年重返投手丘，目前手肘手術復原狀況佳。（圖／美聯社／達志影像）

Luis Cruz球員時期也曾效力道奇  2014年轉戰日本職棒


Luis Cruz現年40歲，是一名墨西哥籍的內野手，過去2008年至2013年在大聯盟奮戰，先後效力過海盜、釀酒人、道奇與洋基等隊。2014年則是轉戰日本職棒，並加盟羅德，2016年轉隊至巨人，2017年季中又透過交易去到樂天，當年球季結束後，Luis Cruz則是也宣告正式結束球員生涯。

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