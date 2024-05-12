俄軍2年來首度「越境突襲」！烏克蘭兵力捉襟見肘　上千人急撤離

我是廣告 請繼續往下閱讀
烏克蘭國防部在官方聲明中表示，俄軍對邊境加強攻擊，在經過一天的導引炸彈與火砲攻勢，10日凌晨5點左右，俄軍在裝駕車的支援下越過了邊境。不過烏克蘭預備役部隊已經部署至該地區，強化對該地區的防禦。
哈爾科夫政府11日表示，該區域周邊遭到到逾20枚滑翔炸彈攻擊，州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）透露，有民宅遭到炸彈攻擊，造成兩名平民死亡。
另一名了解前線事態發展的烏克蘭消息人士向《CNN》表示，俄軍朝著克拉斯涅（Krasne）方向滲透了5公里。俄軍在此次攻擊派出了4個部隊、約2000人。儘管烏克蘭官員沒有提供太多有關於第二次襲擊的消息，但烏軍總參謀部10日指出，克拉斯涅與2座鄰近村莊遭到俄軍攻擊。
另外值得注意的是，烏克蘭監測組織「DeepStateMap」的資訊顯示，包括克拉斯涅在內，四座鄰近村莊已經被劃入灰色地帶。該組織指出，2次越境突襲中部署的俄羅斯軍隊數量不足以進一步縮進入烏克蘭領土，但這也讓人注意到莫斯科當局在邊境沿線部署了更多軍隊的事實，估計約為4萬人。
當被問及事態發展時，烏克蘭總統澤倫斯基並沒有淡化其嚴重性，並且聲稱烏軍已經料到敵方採取此類行動，「俄羅斯在（哈爾科夫地區）發動了新一波行動。烏克蘭用我們的部隊、軍旅和砲兵在那裡迎接他們」，「現在該地區正發生激烈戰鬥。目前為止我們已經用砲火阻止了俄軍。」
當局已經通知邊境村莊的居民進行撤離，從網路上的照片及影片來，不少人民急忙打包行李。哈爾科夫地區軍事管理局負責人表示，在俄羅斯發動突襲的第二天，該地區迄今已有1775人撤離。
報導指出，這些事態發展顯示出，俄羅斯自2022年夏末遭烏軍擊潰驅離之後，2年來首度再次越境推進。跨境突襲是烏克蘭今年遇到的問題之一。烏克蘭兵力捉襟見肘、砲火比俄羅斯少很多，防空系統嚴重不足，最重要的是缺乏士兵。乾燥的天氣也使烏克蘭的處境更加困難，讓俄羅斯的部隊行動更加順利。
更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。