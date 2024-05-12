六七年級生才懂！把妹神飲「蛋蜜汁」是什麼 配方、停賣原因揭露
明天5月13日是世界雞尾酒日，但其實有一款無酒精特調飲料，太年輕的朋友應該沒有聽過，即是「蛋蜜汁」。早期泡沫紅茶店盛行，是情侶約會或是朋友聚會的好場所，當時飲料單內蛋蜜汁很受到歡迎，尤其比起紅茶、綠茶製作過程較久且價格高昂許多，據說當時顧客如果對於店員有好感，就會點上這杯，可以獲得更多時間與店員攀談，因此蛋蜜汁也被稱為把妹神飲，但多年以後，蛋蜜汁卻幾乎不見蹤跡。
記者葉盛耀/綜合報導
蛋蜜汁的主要配方有柳橙汁、檸檬原汁、蜂蜜與少許牛奶，並且要加入生蛋黃，接著再以雪克杯 （Shaker） 搖均勻後才倒出完成。其中的生蛋除了帶來獨特蛋香，還會讓整杯飲料口感變得更濃滑。蛋蜜汁的滋味酸甜順口，也有人覺得滋味有點像養樂多綠茶，但是也有些人認為因加入生蛋而有腥味所以不喜歡，讓蛋蜜汁的風評兩極。但這杯飲料後來也變得少見，據說是因為當年爆發禽流感後，雞蛋有安全疑慮，讓它在市場上幾乎絕跡。
而在中南部相當有名的手搖飲品牌「八曜和茶」，在去年夏天也曾推過「沒有蛋」的蛋蜜汁，品項名為「寶島蛋蜜汁」，股東之一的Eason說，「我們利用厚奶奶霜加上香吉士柳橙汁、檸檬汁、蜂蜜來製作，並有獨家秘方，讓它有些許雞蛋香。」且一杯要價79元，價格不算便宜，「因為柳橙汁是以新鮮香吉士來現擠的，一杯大概就要用上2~3顆香吉士，所以成本本就不低。」Eason並首度透露，下個月這杯寶島蛋蜜汁應該就會再重新上市。
另外，當年名氣與蛋蜜汁齊名的高貴飲料中，還有一款「芬蘭汁（或稱「芬蘭果汁」）」，它其實就是以蛋蜜汁為基底，但是少了蛋黃，並加入紅石榴汁，外觀看起來粉嫩又夢幻，喝起來也同樣酸甜爽口，據說當年可是很受年輕女生的推崇。