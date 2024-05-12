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韋禮安合體「雙胞胎兄弟」羅時豐！竟當場吵架：只能有一人在台上

▲韋禮安合體「雙胞胎兄弟」羅時豐高雄首唱，兩人竟當場吵起來：「只能有一人在台上。」（圖／IMC提供）
▲韋禮安合體「雙胞胎兄弟」羅時豐高雄首唱，兩人竟當場吵起來：「只能有一人在台上。」（圖／IMC提供）

記者黃雅琪／綜合報導

韋禮安「如果可以，我想和你明天再見again」演唱會，昨（11）日在高雄巨蛋登場，與「雙胞胎兄弟」羅時豐驚喜合體，兩人大挑戰台語、英語、客語歌曲，包括神曲〈如果可以〉台語版，還在台上鬥嘴，直喊：「只能有一個韋禮安可以留在這個舞台！」逗得全場歌迷笑翻。

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▲羅時豐（右）擔任韋禮安演唱會嘉賓，合體展現驚人三聲道演出。（圖／IMC提供）
▲羅時豐（右）擔任韋禮安演唱會嘉賓，合體展現驚人三聲道演出。（圖／IMC提供）
首次在高雄開唱，韋禮安以歡樂的迷因神曲〈初四阿伯〉開場，接著一連演唱節奏感十足的〈See You on Monday〉、〈轟炸〉嗨翻全場。韋禮安除了興奮不已，也與歌迷交心分享近況：「去年年底唱完，以為要隔很久才能跟大家見面，竟然現在就在高雄見面了，能有機會在舞台上唱歌，真的心存感激，謝謝大家。這次見面，應該真的會隔很久才會再舉行演唱會，希望我們都能把握每個時刻、每個當下，也享受今晚的演出！」

神曲〈如果可以〉前奏響起，全場歡聲雷動，沒想到韋禮安一開口竟是台語版，這時金曲歌王羅時豐現身一起合唱，全場尖叫聲不斷，但唱到尾聲「你是我 賭上世界的約定」時，兩人就卡在「你是我」這三個字上，頻頻對對方唱「你是我」，大玩兩人外型神似的哏，並開始爭搶舞台，讓全場笑翻！

▲韋禮安「如果可以，我想和你明天再見again」演唱會，首登高雄巨蛋，精彩演出原味搬到高雄。（圖／IMC提供）
▲韋禮安「如果可以，我想和你明天再見again」演唱會，首登高雄巨蛋，精彩演出原味搬到高雄。（圖／IMC提供）
韋禮安與羅時豐合唱英文歌〈Don’t Show It〉混搭客語歌〈細妹按靚〉，沒想到兩首歌加在一起亳無違和，羅時豐難得大秀唱英文歌的實力，讓全場歡呼連連，兩人合體展現驚人的唱功！不過這段精彩的三聲道演出讓兩人都練到舌頭打結，韋禮安直說：「台語版的〈如果可以〉真的比韓語版還難唱！」

同是客家人的韋禮安和羅時豐，四年前在差不多時間出片，沒想到被網友發現某些角度十分神似，自此結下緣分；韋禮安當時去上了羅時豐的YouTube節目《不務正YA》，讓羅時豐直說：「當時節目還在起步中，追蹤人數才3000多人，他就願意來上，到現在都很感念這件事。」之後兩人還先後擔任金曲獎的主持人，但在舞台上一直沒有正式合作。

因此韋禮安確定要在高雄開唱後，便傳訊息邀請羅時豐擔任演唱會嘉賓，沒想到羅時豐僅回：「我等等再回覆你！」就兩天沒有下文，韋禮安笑說：「這兩天都有點緊張，怕被拒絕。」羅時豐解釋：「接到邀約很高興，當時正在工作中，但又一直想『我可以嗎』，他唱歌這麼好聽，後來覺得很感謝韋禮安之前的幫忙，決定就來吧！」讓韋禮安大呼：「太客氣了，大牛哥唱歌這麼厲害！」

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