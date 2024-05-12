全球「極光大爆發」！地球磁暴已持續33小時 氣象署揭趨緩時間
近期強烈的「地球磁暴」出現，強烈太陽風暴以每小時高達433萬公里衝向地球，雖然會干擾或阻斷衛星與無線電通訊，但世界各地緯度較高的地區卻也罕見出現「極光」，包括北海道，北京，歐洲中低緯度國家，加拿大、美國南部各州、紐西蘭等，各種絕美極光照也在社群不斷被轉傳。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明指出，本次地磁暴事件仍在進行，且已持續33小時，當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的極光；此外，雖然台灣所處緯度和墨西哥類似，但位置距離「地磁北極（格陵蘭島）較遠」，因此無法在這波磁暴中觀察到極光。
極光的顏色來自氣體的發光現象。在高空中，因為氣體不是均勻地混合在一起，而是隨高度擴散而分層，因此看到不同顏色的極光時，會有著隨高度分層的現象。
蔡禹明說明，今天太陽黑子主要位於表面中央及左右兩側，黑子數預估為180至200，太陽活動屬於「強烈等級」，極區與對日側地區的高頻通訊會被干擾或中斷，預估未來太陽風風速為每秒900至1100公里，太空環境變化持續劇烈，受活耀區的短暫變化、高能質子通量升高及強烈磁暴事件影響，衛星操控與定位服務使用者務必多加留意。
蔡禹明提及，回顧上次如此劇烈的地球磁暴發生，要追溯到2003年10月28日「萬聖節」，當時磁暴時間持續了60小時；預估今（12）日下午，地球磁暴數值仍是強烈等級，通過最後一波「太陽日冕物質拋射」後，磁暴指數才會降低、遞辭擾動情況緩和，預估明（13）日上半天才會較明顯。