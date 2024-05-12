NBA季後賽／探花連線合砍61分！塞爾提克106：93騎士　系列賽2：1

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本場比賽上半場塞爾提克一哥Jayson Tatum就站了出來，半場12投6中攻下18分，並抓下7個籃板，Jrue Holiday也挹注15分，綠衫軍在上半場團隊命中率相當驚人，高達55.0%；騎士方面，一哥Donovan Mitchell半場手感更是火燙，共出手12次進了8球，包含6記三分攻下全場最高23分，但騎士多靠著他個人發揮，苦無其他得分點跳出，半場打完塞爾提克以57:48領先。
易籃再戰後，第三節綠衫軍仍然不給騎士太多機會，Tatum單節攻下9分，儘管騎士Mitchell在本節尾聲靠著一記三分外線，個人得分已經來到30分大關，但塞爾提克仍打出一波27:21攻勢，三節打完取得84:69雙位數領先優勢。
比賽來到決勝節，騎士率先打出氣勢，打出一波6:0的攻勢，將比分差追近至個位數差距，迫使塞爾提克喊出暫停。暫停過後雙方持續你來我往，綠衫軍關鍵時刻還是穩住陣腳，靠著Tatum、Brown輪流在外線有所斬獲，終場塞爾提克就以13分之差擊敗騎士，系列賽目前取得2:1領先。
此役塞爾提克一哥Jayson Tatum全場共25投11中，砍下全隊最高33分，並附帶13籃板6助攻，二當家Jaylen Brown攻下28分9籃板，Jrue Holiday得到18分8籃板5助攻，射手Derrick White也有12分演出。
騎士方面一哥Donovan Mitchell共22投12中，攻下全場最高33分，外帶6籃板3助攻，但無緣率隊搶下系列賽優勢，騎士仍然在主場吞敗。中鋒Evan Mobley貢獻17分8籃板，後衛Darius Garland挹注15分6助攻，替補上陣的Caris LeVert得到15分。
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