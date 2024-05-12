台股多方氣勢凌厲　距離歷史高點僅差174點

我是廣告 請繼續往下閱讀
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，本週在類股輪動之下，台股持續往歷史高點挺進，目前指數穩於短中長天期均線之上，技術面多頭趨勢未變，且晶圓龍頭大廠周五公布4月營收，在高效能運算需求攀升帶動下，4月營收高達2360.21億元，為歷史次高，月增幅超過兩成，年增幅更是大幅成長59.6%，有利於下週台股多頭持續表現。
黃新迪說明，從產業趨勢來看，台股多方依舊有發揮的空間，特別是對台股最佳的利多因子包括CoWoS產能開出，有利供應鏈後段廠商營收，另外從微軟、AMD等亦看到通用型伺服器需求開始復甦，顯見台廠企業獲利將持續盤升，且從台股第一季財報來看，AI相關個股普遍繳出亮眼成績，也帶動近期科技股成交比重回升至6成以上。
另外，黃新迪表示，距離520新任總統上任僅剩下週5個交易日，統計顯示，自2016年以來520當天後5、10、20個交易日的大盤全數呈現上漲，後40日亦有75%機率上漲。
不過，黃新迪提醒，因為部分產業評價面偏高，大盤PE/PB已超過長期平均值一個標準差，預期5月台股將以震盪格局為主，要見到指數再大幅上漲機率較小，此時不妨做持股汰弱留強，逢拉回時增持評價面合理的AI類股，以及高殖利率個股部位強化防禦性，產業可聚焦半導體封測、半導體設備、半導體通路等，以AI及先進封裝為主要佈局方向。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。