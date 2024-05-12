李毓芬生日解放火辣上圍！消失1年現蹤 合體宋米秦曝衝突過往
前女團「Dream Girls」成員李毓芬，將近1年時間未出現在幕前活動，昨（11）日母親節前夕適逢她39歲生日，與昔日團員宋米秦在峇里島合體慶生，李毓芬在IG上大方曬出火辣身材，好閨密更自爆兩人過往多次起衝突的故事，形容現在感情就像是「老夫老妻」一樣：「看一眼彼此就知道對方狀況如何。」
記者黃雅琪／綜合報導
李毓芬昨日在IG發文開心寫下：「Happy birthday to me！」曬出多張穿著黑色比基尼辣照，渾圓胸型驚為天人，引起網友熱議「漂亮到不行，生日快樂，希望妳一直開心的生活呀！」、「女神生日快樂」、「生日快樂，願妳永遠開心、永遠做自己。」
其實這趟慶生之旅還有宋米秦同行，她也在IG感性發文：「時間留不住，又過了1年，我的生日過完就到了妳的生日；遇到妳，變好朋友、好姊妹是真的是我人生中非常值得的事。」
宋米秦也透露，與李毓芬姊妹倆多年來的相處情況：「有時候不太表達內心的金牛座，跟有時候情緒衝上來就往前衝的牡羊座，曾經也有過不少的摩擦，也有了很多很多珍貴的回憶！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道