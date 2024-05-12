NBA樂透抽籤明日登場！活塞、巫師獲得狀元機率最高 勇士僅有0.7%

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勇士抽中狀元籤機率不到1% 且大機率難留住
隨後抽中狀元籤的機率依序為暴龍、灰熊、爵士、火箭（來自籃網）、老鷹、公牛、火箭、沙加緬度、勇士。處於樂透區尾巴的金州勇士，抽到狀元籤的機率僅有0.7%，但由於該選秀籤是前4順位保護，將會有很大機率很難留住。其他像暴龍、爵士和火箭的選秀籤，也都有順位保護。
今年的NBA選秀會，將在台灣時間6月27日和28日登場，與過往不同的是，本次選秀會將分為兩天進行，第一天為首輪選秀，第二天則是第二輪選秀。此外，次輪選秀的間隔時間，也從2分鐘增加到4分鐘，首輪則是維持5分鐘不變。
本屆選秀被公認為「選秀小年」 缺乏即戰力好手
而今年的NBA選秀，也被外界公認為是「選秀小年」，也被認為是近年來最少即戰力新秀的選秀會之一。但仍然有一些具有才華的新秀，可能能夠替球隊帶來改變，以及像是湖人一哥「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，以及在NCAA賽場上宰制禁區的華裔中鋒周志豪等人，都將投入本屆選秀會，也增添不少話題。
而本屆選秀的一大狀元熱門人選，莫過於法國籍的Alex Sarr。Alex Sarr這名法國籍的選手，目前效力於澳洲職籃柏斯野貓隊，是一名爆發力十足的運動員，可以在禁區輕易地斬獲分數。然而，Sarr在防守端的表現更出色，他的腳步相當快，可以快速輪轉，並防守籃框附近或外線的前鋒或中鋒。
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