阿沁愛妻花花染毒後再發聲 母親節宣布重大決定「保護家人隱私」
藝人阿沁的老婆花花（李汶靜），3月爆發染毒風波，被相關單位在家中搜出大麻，在當時偵訊後已無保飭回，後續甚至因為壓力過大就醫，身心狀況極差的狀況下還因此罹患上厭食症，風波過後，她努力恢復身心狀態，今年迎來第10個母親節的她，也在今（12）日宣布重大決定，表示未來的日子裡，為了保護慢慢長大的家人隱私，決定讓2個家人封臉。
記者施以慧／綜合報導
今（12）日適逢母親節，花花在社群上感性發文：「我的第10個母親節，加上懷孕那年，我當了10年的媽，今年媽齡10歲。」更吐心聲表示沒有人生來就能當好媽媽：「每個女人都從有了家人才開始學習當媽媽，陪伴家人成長的過程中，同時自己也在其中學習成長，沒有所謂完美的媽媽，每個媽媽對家人來說就是最好的媽媽。」
花花坦言由於家人已經長大，開始有自己的社交圈，「我們決定未來讓她們封臉，保護她們的隱私，若她們以後自己想經營社群媒體，到時候我可能就可以退休，帳號直接交接給她們。」透露發完今年的全家福照片，家人就要正式「封臉」了，粉絲也相當祝福：「祝福她們未來一切順利。」、「祝福花花母親節快樂，一家永遠幸福。」
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