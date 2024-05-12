新北三重祖孫裹屍命案！檢方相驗「皆無外傷」 擇日解剖追查死因
11日晚間，新北市三重某社區大樓民宅，發生祖孫滅門慘案，3人陳屍住處臥室內，遺體均被棉被包裹，死者分別為69歲劉姓老婦、30歲二女兒陳女、3歲孫子。而現場臥室房門由內反鎖，且屋內無打鬥破壞痕跡，警方不排除是熟人所為，12日上午，死者陳女丈夫張姓男子，因涉有重嫌又落跑失聯，於台中某日租套房落網，相關案情還需再釐清。今早檢方會同法醫相驗屍體，初步檢視3具屍體皆無外傷，將擇日解剖釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，報案人為劉姓老婦的大女兒，她指出，最後一次與母親通話為4月23日，期間雙方均用簡訊溝通，之後妹婿張男還曾告知她，母親手機壞掉無法通話，本月4日之後就聯繫不上母親與妹妹，她驚覺有異狀，於11日下午前往該住處，卻遲遲無人應門，最後報警處理並請來鎖匠，進入查看後才發現3人早已死亡。
警方持續深入調查，發現張男因涉詐欺等罪名遭通緝，且疑因與岳母劉姓老婦有40萬元的借貸糾紛，並於案發後搭乘白牌計程車離去，被警方認為涉有重嫌，經過徹夜追緝，今（12日）上午，警方於台中某日租套房埋伏，順利逮捕張男到案，目前正帶回調查。
※【NOWnews 今日新聞
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