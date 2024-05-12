大谷翔平安打掛蛋！9局換代打提前下班 道奇單場2轟5：0完封教士
洛杉磯道奇大谷翔平於今（12）日客場對陣聖地牙哥教士，以第二棒、指定打擊先發，全場3打數沒有擊出安打，僅靠一次四壞保送上壘，連續2場未能擊出安打，並在9局被換代打提前打卡下班，但靠著James Paxton繳出6局無失分優質先發，以及Teoscar Hernandez滿貫砲助威，終場道奇5：0完封教士。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平在首局一人出局、無人上壘情況下，擊出左外野飛球出局，3局上兩出局、二壘有人情況下，大谷擊出深遠飛球接近外野警戒區，但最終小白球沒有飛出大牆，差一點扛出並列聯盟第一的本季第12轟。
道奇在6局上維持1分領先優勢，該局大谷翔平選到四壞保送，也帶動球隊攻勢，在滿壘情況下，Hernandez大棒一揮將小白球轟上左外野看台，擊出本季個人第11發全壘打，這一支滿貫全壘打也幫助道奇擴大至5分領先，奠定本場勝基。
9局上原本輪到大谷翔平上場打擊，但道奇換上代打，讓大谷提前下班。此役大谷翔平3打數0安打，選到1保送、跑回1分，賽後打擊三圍下修至.352/.423/.667。
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