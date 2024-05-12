Young批NBA太噁心！金塊Murray逃過禁賽　灰狼主帥：從沒指望聯盟

李亦伸專欄／雷霆撞到「天花板」了！若沒有補強　未來恐難以奪冠

▲李亦伸認為奧克拉荷馬雷同已經賺到「天花板」了，儘管Shai-Gilgeous Alexander可以飆高分，但團隊戰力若沒有補強，很難更進一步。（圖／美聯社／達志影像）
▲李亦伸認為奧克拉荷馬雷同已經賺到「天花板」了，儘管Shai-Gilgeous Alexander可以飆高分，但團隊戰力若沒有補強，很難更進一步。（圖／美聯社／達志影像）

特約作家/李亦伸

小牛系列賽G3主場105：101力克雷霆，七戰四勝系列賽取得2：1領先。青春無敵，年輕有勁，擁有滿滿的愛與期待西區第一種子雷霆，顯然「撞到天花板」，意思是：雷霆戰力、團隊已經達到上限，如果沒有補強、改變、提升，或是修正高端戰略，挖掘並定位核心球員，眼前這支可能止步季後賽第二輪的球隊，可能就已是最好的雷霆

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名中華男籃核心國手聊天，「他看好雷霆可以奪冠」。我說，「不要鬧了，雷霆不會奪冠，雷霆這樣都能奪冠，NBA就是在退步」。

G3，雷霆禁區得分輸、籃板輸、鋒線輸，就算Shai-Gilgeous Alexander再神再穩砍31分、10籃板、6助攻，前鋒Jalen Williams16分、8助攻，中鋒Chet Holmgren 13分、8籃板、4火鍋，三核心命中率+表現都在水準以上，雷霆板凳得分也優於小牛，但雷霆還是拿小牛團隊完整性沒轍。

小牛比雷霆更完整，關鍵細節在於：

📌1、小牛防守更有經驗、老練。
📌2、小牛雙核後衛Luka Doncic+Kyrie Irving，牽制力、關鍵球把握性和比賽主宰力更勝SGA+J-Williams。
📌3、小牛鋒線PJ Washionton、Daniel Gafford、Dereck Lively Jr.，G2和G3在側翼和禁區轟死雷霆，雷霆禁區得分、籃板都對小牛沒戲唱。兩隊在系列賽最明顯戰力落差。
📌4、小牛防守更聰明，控制失誤，掌握少犯錯細節，更懂得贏球之道。

系列賽前分析預測我認為這是五五波對決，誰好誰差，至少要看3場才能下定論。現在我要下評論：雷霆已經到頂，意思就是頂到天花板，小牛會是這個系列賽最後贏家。

雷霆在例行賽打得有聲有色，SGA就像個年度MVP，Chet Holmgren打得更符合年度最佳新人價值和比賽影響力，雷霆擁有多點開花本事和陣容深度。

但雷霆一直有個問題，我也提過很多次：Chet Holmgren進攻端角色太少，他每場比賽可以增加5-6次出手，教練需要給他更靠近籃框接球戰術，而不是只有擋拆下滑接應，或是拉開空間跳投兩個這麼簡單工作。

雷霆需要增加禁區和籃下進攻比重，需要Chet Holmgren在籃下和禁區產生牽制力，但雷霆陣中已經沒有其他更好人選，因此必須要讓瘦竹干桿Holmgren更靠近籃框可以接球攻擊，就算沒有很好空檔，也要這麼打，才能迫使對手防線內縮，創造外線和弱邊空間。

NBA季後賽不能只打五小、傳切、三分球，這是「輕裝師」打法，想要奪冠就必須要展現「重裝師」戰術打法、攻防，更重要的是掌握禁區籃板、進攻牽制力，這樣才能為五小、傳切、5out傳切戰術打法創造更有利空間。

G4再看雷霆如何回應，雷霆在攻防兩端必須突破自己上限，衝破天花板，否則雷霆很難淘汰小牛。

小牛會是這個系列賽最終贏家。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

影／雷霆對Lively使出「駭客戰術」！場上貓捉老鼠　最終還得罰球

Kyrie Irving關鍵拋投殺死比賽！獨行俠105：101雷霆　系列賽2：1

勇士被美媒預測抽中選秀榜眼！選到肯大「小Nash」　補上K湯火力

NBA樂透抽籤明日登場！活塞、巫師獲得狀元機率最高 勇士僅有0.7%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生