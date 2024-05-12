李亦伸專欄／雷霆撞到「天花板」了！若沒有補強　未來恐難以奪冠

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G3，雷霆禁區得分輸、籃板輸、鋒線輸，就算Shai-Gilgeous Alexander再神再穩砍31分、10籃板、6助攻，前鋒Jalen Williams16分、8助攻，中鋒Chet Holmgren 13分、8籃板、4火鍋，三核心命中率+表現都在水準以上，雷霆板凳得分也優於小牛，但雷霆還是拿小牛團隊完整性沒轍。
小牛比雷霆更完整，關鍵細節在於：
📌1、小牛防守更有經驗、老練。
📌2、小牛雙核後衛Luka Doncic+Kyrie Irving，牽制力、關鍵球把握性和比賽主宰力更勝SGA+J-Williams。
📌3、小牛鋒線PJ Washionton、Daniel Gafford、Dereck Lively Jr.，G2和G3在側翼和禁區轟死雷霆，雷霆禁區得分、籃板都對小牛沒戲唱。兩隊在系列賽最明顯戰力落差。
📌4、小牛防守更聰明，控制失誤，掌握少犯錯細節，更懂得贏球之道。
系列賽前分析預測我認為這是五五波對決，誰好誰差，至少要看3場才能下定論。現在我要下評論：雷霆已經到頂，意思就是頂到天花板，小牛會是這個系列賽最後贏家。
雷霆在例行賽打得有聲有色，SGA就像個年度MVP，Chet Holmgren打得更符合年度最佳新人價值和比賽影響力，雷霆擁有多點開花本事和陣容深度。
但雷霆一直有個問題，我也提過很多次：Chet Holmgren進攻端角色太少，他每場比賽可以增加5-6次出手，教練需要給他更靠近籃框接球戰術，而不是只有擋拆下滑接應，或是拉開空間跳投兩個這麼簡單工作。
雷霆需要增加禁區和籃下進攻比重，需要Chet Holmgren在籃下和禁區產生牽制力，但雷霆陣中已經沒有其他更好人選，因此必須要讓瘦竹干桿Holmgren更靠近籃框可以接球攻擊，就算沒有很好空檔，也要這麼打，才能迫使對手防線內縮，創造外線和弱邊空間。
NBA季後賽不能只打五小、傳切、三分球，這是「輕裝師」打法，想要奪冠就必須要展現「重裝師」戰術打法、攻防，更重要的是掌握禁區籃板、進攻牽制力，這樣才能為五小、傳切、5out傳切戰術打法創造更有利空間。
G4再看雷霆如何回應，雷霆在攻防兩端必須突破自己上限，衝破天花板，否則雷霆很難淘汰小牛。
小牛會是這個系列賽最終贏家。
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