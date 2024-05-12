大谷翔平背部僵硬！道奇教頭曝傷勢情況 明天對戰達比修有恐缺席
洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平今（12）日在客場對戰聖地牙哥教士的比賽中，於9局上5：0領先時被換代打，這是他本季第二次提前下班。賽後，道奇教頭Dave Roberts解釋大谷翔平被提前換下場的原因，主要是大谷背部有僵硬的狀況，並表示大谷可能缺席明（13）日對戰同胞達比修有的比賽。
記者路皓惟/綜合報導
Roberts表示：「大谷背部有些僵硬，為了保險起見才換上代打，我是還沒跟他本人談過，但目前問題應該不大。」道奇教頭進一步說明大谷的傷勢情況，「因為背部有點僵硬，且已經領先5分，所以沒有讓他冒險繼續比賽，他大概是6局或7局時出現不適感。」
根據道奇媒體公關的說法，大谷在比賽結束後表示下背部有點僵硬、不太舒服。本次道奇與教士三連戰的前2場比賽，大谷累計5打數僅擊出1支安打，吞下2次三振。
道奇隊在13日將迎來與教士的第三場比賽，教士將由達比修先發，賽前達比修有與大谷翔平相談甚歡，暢聊15分鐘。達比修有與大谷翔平過去兩次交手，大谷都未能擊出安打，對戰成績為5打數1安打，被三振2次。
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