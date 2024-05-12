地球磁暴全球極光湧現！極光「顏色、成因、拍攝技巧」一文搞懂
近期強烈的「地球磁暴」出現，強烈太陽風暴以每小時高達433萬公里衝向地球，雖然會干擾或阻斷衛星與無線電通訊，但世界各地卻也罕見出現許多「極光」，包括北海道，北京，歐洲中低緯度國家，加拿大、美國南部各州、紐西蘭等，各種絕美極光照也在社群不斷被轉傳。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明指出，本次地磁暴事件仍在進行，且已持續33小時，當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的極光；此外，雖然台灣所處緯度和墨西哥類似，但位置距離「地磁北極（格陵蘭島）較遠」，因此無法在這波磁暴中觀察到極光。
針對極光顏色，國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群也表示，根據高能帶電粒子撞擊的氣體不同，不同的能量會讓極光主要有紅綠兩色的差異。
🟢綠色：氧原子產生單一綠色譜線，因爲綠極光波長位於人類眼睛最敏感的區域，所以是極光中最明亮且最常看到的。
🔴紅色：在較高處且稀薄大氣層中的氧離子，會產生大部分紅色光。
🔵藍紫色：高能帶電粒子撞擊到氮分子所產生。
🟡黃色、粉色：由上述顏色混合而成。
至於針對極光拍攝技巧方面，陳立群指出，以現階段的手機或單眼相機技術，這波極光爆發，只要使用「無反相機」架在腳架上都很容易拍到，若要採用「固定攝影」，建議選擇大光圈、廣角一點的拍，現在的器材比7、8年前強很多，且在中高緯度國家都看得到，非常值得紀錄。